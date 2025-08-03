Рэшфорд о регистрации в «Барселоне»: «Не беспокоюсь, клуб должен решить этот вопрос. Надеюсь, мы поборемся за победу в Лиге чемпионов»

Маркус Рэшфорд заявил, что не беспокоится по поводу регистрации в «Барселоне».

Нападающий перешел из «Манчестер Юнайтед » в «Барселону» на правах аренды.

«Я не беспокоюсь насчет своей регистрации. Думаю, этот вопрос должен решить клуб, и я уверен, что это произойдет. Я сосредоточен на тренировках и подготовке к началу сезона. Я неплохо интегрировался и адаптируюсь к команде и тренеру

Все хотят выиграть Лигу чемпионов. Прошлый сезон был фантастическим, и теперь мы должны попытаться повторить его и сделать еще лучше, добившись победы. Я могу играть на разных позициях, забивать голы со всех участков поля. Надеюсь, мы сможем продвинуться на шаг дальше, чем в прошлом сезоне, и попытаться выиграть Лигу чемпионов.

Здесь много отличных игроков, но я знал это еще до того, как пришел сюда. Качество игры очень высокое, как и ее интенсивность, и мы должны поддерживать это на протяжении всего сезона», – сказал Рэшфорд .