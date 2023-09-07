Экс-игрок «Ливерпуля» Барнс должен 238 тысяч фунтов налоговой службе. Кавалера Ордена Британской империи могут признать банкротом

Джон Барнс имеет налоговую задолженность на сумму более 200 тысяч фунтов.

По информации BBC, долг экс-игрока « » составляет 238 тысяч фунтов. Сообщается, что налоговые службы подали заявление о банкротстве Барнса – в июне судья уже отклонил аналогичный иск. Представляющий интересы кавалера Ордена Британской империи Барнса адвокат Нейтан Уэбб потребовал отсрочку платежа, заявив, что экс-футболист готов погасить задолженность позднее.

Следующее слушание по делу назначено на 29 ноября.

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