Экс-игрок «Ливерпуля» Барнс должен 238 тысяч фунтов налоговой службе. Кавалера Ордена Британской империи могут признать банкротом

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Джон Барнс деньги Футбол

Джон Барнс имеет налоговую задолженность на сумму более 200 тысяч фунтов.

По информации BBC, долг экс-игрока «Ливерпуля» составляет 238 тысяч фунтов. Сообщается, что налоговые службы подали заявление о банкротстве Барнса – в июне судья уже отклонил аналогичный иск. Представляющий интересы кавалера Ордена Британской империи Барнса адвокат Нейтан Уэбб потребовал отсрочку платежа, заявив, что экс-футболист готов погасить задолженность позднее.

Следующее слушание по делу Барнса назначено на 29 ноября.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий