«Ньюкасл» включил Рамуша в шорт-лист. Шешко – приоритетная цель клуба
«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания Гонсалу Рамуша.
Нападающий «ПСЖ» находится в шорт-листе клуба АПЛ, сообщает журналист Крэйг Хоуп.
Приоритетной целью «Ньюкасла» на трансферном рынке по-прежнему остается Беньямин Шешко. Ожидается, что решение о будущем форварда «РБ Лейпциг» будет принято в ближайшее время.
В прошлом сезоне Рамуш провел 22 матча в Лиге 1, забил 10 голов и сделал 3 ассиста. Статистику форварда сборной Португалии можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Крэйга Хоупа
