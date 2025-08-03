«Ньюкасл» включил Рамуша в шорт-лист. Шешко – приоритетная цель клуба

«Ньюкасл» рассматривает возможность подписания Гонсалу Рамуша.

Нападающий «ПСЖ» находится в шорт-листе клуба АПЛ, сообщает журналист Крэйг Хоуп.

Приоритетной целью «Ньюкасла» на трансферном рынке по-прежнему остается Беньямин Шешко. Ожидается, что решение о будущем форварда «РБ Лейпциг» будет принято в ближайшее время.

В прошлом сезоне Рамуш провел 22 матча в Лиге 1, забил 10 голов и сделал 3 ассиста. Статистику форварда сборной Португалии можно найти здесь .