Аршавин о Глушенкове: «Лучше пару игр пропустить, с ЦСКА он только обрезал. Его психологическое состояние уходит вниз, нужно чуть перезагрузиться»
Андрей Аршавин рекомендует пока не задействовать Максима Глушенкова в матчах.
«Я думаю, что Максиму Глушенкову лучше пару игр пропустить, потому что он, когда вышел на замену в матче с ЦСКА, только обрезал.
Его психологическое состояние уходит вниз, ему нужно чуть перезагрузиться, и тренеру Сергею Семаку не стоит выпускать Глушенкова, потому что так нужно», – сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости