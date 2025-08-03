Аршавин о Глушенкове: «Лучше пару игр пропустить, с ЦСКА он только обрезал. Его психологическое состояние уходит вниз, нужно чуть перезагрузиться»

Андрей Аршавин рекомендует пока не задействовать Максима Глушенкова в матчах.

«Я думаю, что Максиму Глушенкову лучше пару игр пропустить, потому что он, когда вышел на замену в матче с ЦСКА , только обрезал.

Его психологическое состояние уходит вниз, ему нужно чуть перезагрузиться, и тренеру Сергею Семаку не стоит выпускать Глушенкова, потому что так нужно», – сказал заместитель председателя правления «Зенита » по спортивному развитию.