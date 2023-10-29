Фанаты «Интера» после запрета на свистки для встречи Лукаку хотят использовать приложение, воспроизводящее свист: «Дадим понять, что ему здесь не рады»

Теги Интер Рома серия А Италия болельщики Ромелу Лукаку Футбол

Фанаты «Интера» после запрета на свистки хотят использовать мобильное приложение.

Фанаты миланского клуба хотели со свистом встретить форварда «Ромы» Ромелу Лукаку на матче. Для этой цели закупили 30 тысяч свистков, но их запретили проносить на стадион. Тому, кто будет использовать свисток на «Сан-Сиро», грозит штраф.

Теперь фанаты «Интера» собираются использовать бесплатное мобильное предложение Whistle, воспроизводящее звук, похожий на свист.

«Давайте не будем впадать в банальность и глупость, давайте оставим расизм за пределами стадиона, это не наше. Просто подумаем о том, что мы поддерживаем наши цвета и болеем за команду, которая сильна как никогда.

Что касается Лукаку, давайте дадим ему понять, что Милан больше не его город и ему здесь не рады», – сказал один из лидеров «Курва Норд».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Glukinho
Ответ Bor2193
А просто посвистеть не хотят ?
денег не будет
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bor2193
А просто посвистеть не хотят ?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
Ответ Bor2193
А просто посвистеть не хотят ?
до фанатов интера всегда долго доходит
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kubinec_
Я три дня гнался за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мастер снижения зарплат в Барселоне
представил себе лицо "счастливого" владельца 30 тысяч ненужных теперь свистков
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vićtor Diaź
Ответ Bor2193
А просто посвистеть не хотят ?
Не умеют, видимо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
🤦
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ Direct free kick
Дикари. Плакатов было бы достаточно. Много плакатов
Да лучше всего было бы вообще проигнорировать, и не устраивать никаких акций
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий