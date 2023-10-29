Фанаты «Интера» после запрета на свистки для встречи Лукаку хотят использовать приложение, воспроизводящее свист: «Дадим понять, что ему здесь не рады»

Фанаты «Интера» после запрета на свистки хотят использовать мобильное приложение.

Фанаты миланского клуба хотели со свистом встретить форварда «Ромы» на матче. Для этой цели закупили 30 тысяч свистков, но их запретили проносить на стадион. Тому, кто будет использовать свисток на «Сан-Сиро», грозит штраф.

Теперь фанаты « » собираются использовать бесплатное мобильное предложение Whistle, воспроизводящее звук, похожий на свист.

«Давайте не будем впадать в банальность и глупость, давайте оставим расизм за пределами стадиона, это не наше. Просто подумаем о том, что мы поддерживаем наши цвета и болеем за команду, которая сильна как никогда.

Что касается Лукаку, давайте дадим ему понять, что Милан больше не его город и ему здесь не рады», – сказал один из лидеров «Курва Норд».

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