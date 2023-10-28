Гюндоган забил первый гол за «Барсу» – «Реалу». Гол на 6-й минуте – второй по скорости для «блауграны» в класико в XXI веке

Илкай Гюндоган забил дебютный гол за «Барселону» «Реалу».

Немецкий полузащитник открыл счет в класико в рамках 11-го тура уже на шестой минуте.

Гюндоган забил на отметке 05:57. Это второй по скорости гол «Барселоны» в класико в XXI веке после гола Неймара в 2014-м, забитого на отметке 03:02.

33-летний игрок проводит 14-й матч за «блауграну». Его статистику можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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