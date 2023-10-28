Гюндоган забил первый гол за «Барсу» – «Реалу». Гол на 6-й минуте – второй по скорости для «блауграны» в класико в XXI веке
Илкай Гюндоган забил дебютный гол за «Барселону» «Реалу».
Немецкий полузащитник открыл счет в класико в рамках 11-го тура Ла Лиги уже на шестой минуте.
Гюндоган забил на отметке 05:57. Это второй по скорости гол «Барселоны» в класико в XXI веке после гола Неймара в 2014-м, забитого на отметке 03:02.
33-летний игрок проводит 14-й матч за «блауграну». Его статистику можно изучить здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
Просто схватил за шею и бросил на газон
https://vk.com/video-179985743_456247137
судья как всегда шворка мадридская не увидел.
Тчуамени обнял и повалил Араухо сзади в двух метрах от ворот.....
если это на пенка то что .
Очень повезло, что Илкай перешел в Барселону )