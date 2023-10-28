Гюндоган забил первый гол за «Барсу» – «Реалу». Гол на 6-й минуте – второй по скорости для «блауграны» в класико в XXI веке

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган забил дебютный гол за «Барселону» «Реалу».

Немецкий полузащитник открыл счет в класико в рамках 11-го тура Ла Лиги уже на шестой минуте.

Гюндоган забил на отметке 05:57. Это второй по скорости гол «Барселоны» в класико в XXI веке после гола Неймара в 2014-м, забитого на отметке 03:02.

33-летний игрок проводит 14-й матч за «блауграну». Его статистику можно изучить здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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29 комментариев

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corazón blanco
Сыграл до конца и воспользовался подарком обороны, которые смотрели друг на друга в надежде, что кто-то сыграет.
+29
-4
+25
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Bazilic
Просто невероятный игрок, великолепное подписание
+21
-1
+20
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tnec
А что это за бросок Араухо в штрафной ?
Просто схватил за шею и бросил на газон
+11
-1
+10
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Streetbor
сам гол
https://vk.com/video-179985743_456247137
+9
0
+9
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suzok
на Араухо был пендель.
судья как всегда шворка мадридская не увидел.
Тчуамени обнял и повалил Араухо сзади в двух метрах от ворот.....
если это на пенка то что .
+8
-1
+7
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Кирилл
Добежал и забил )
Очень повезло, что Илкай перешел в Барселону )
+6
0
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Streetbor
пока подключался к окко уже забили, приходится паль смотреть 🤷‍♂️
+5
0
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AXEL7
Ахахаха снова судья тащит реал. Два подряд нарушения после розыгрыша углового судейка не видит. Сносят венерологисимуса это сразу жёлтая
+7
-2
+5
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Rachid
Как мечтал с детства Гюндоган так и забил свой гол в класико!
+5
0
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Sergey Troshin
С винисиусом как в меньшинстве. Нужен браим и хоселу
+3
0
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Фанаты Барсы поймите и примите уже, пенальти против реала нам не дадут. Реал это судейский проект
+3
-1
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Remedy
Ответ Пепси пеналдувич
сбитый летчки, ага ага))
Да прекращай. Такое могли сказать только неадекваты неразбирающиеся в футболе. В концовке прошлого сезона он был лучшим в мире на своей позиции. Можно вспомнить его серию голов в нескольких решающих матчах АПЛ и ЛЧ.
+1
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justadamso@icloud.com
Ответ Streetbor
пока подключался к окко уже забили, приходится паль смотреть 🤷‍♂️
Как я тебя понимаю , тоже самое у меня
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Ман Сити
Ну он посильнее Кроса так то будет
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Remedy
Ответ Streetbor
пока подключался к окко уже забили, приходится паль смотреть 🤷‍♂️
Setanta 👍
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Remedy
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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Из-за одного гола такое оскорбление? Так нельзя..
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suzok
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
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не Винисиус покруче у..людок
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Rister81
Ответ Sergey Troshin
С винисиусом как в меньшинстве. Нужен браим и хоселу
Ну да,Вини же виноват,что Реал при Анчи в очередной раз выходит без плана на игру,теперь сравни с Хави,который без Де Йонга и Педри умудряется возить «хваленный» центр Реала,тут вина Анчи,условный Нагельсман каждый раз спокойно приезжал в Барселону,выносил их и уезжал,а этот все боится
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Wild91688
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Фанаты Барсы поймите и примите уже, пенальти против реала нам не дадут. Реал это судейский проект
Смешно это когда говорит клуб который погряз в скандал с выплатами судьям
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Дилшод
всë ещë в впереди
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Buzya
Вы давно не забивали? Вы защитник и забиваете редко? Или вы только перешли в клуб и не можете забить первый гол за новый клуб? Реал Мадрид - мы исполним ваши желания
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Бронислав Каминский
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Акира_1
Как же он любит забивать важные голы.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Пепси пеналдувич
сбитый летчки, ага ага))
+2
-2
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