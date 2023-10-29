«Аталанта» может отдать Миранчука в аренду зимой. Сторону игрока не устраивает положение Алексея в команде (Metaratings)

«Аталанта» может отдать Алексея Миранчука в аренду зимой.

По данным Metaratings.ru, в руководстве клуба из Бергамо обсуждается вариант ухода Миранчука из команды в зимнее трансферное окно.

Один из вариантов – аренда футболиста в другой клуб. Отмечается, что сторону игрока не устраивает текущее положение в команде.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2025 года.

В этом сезоне Алексей поучаствовал в четырех матчах «Аталанты» во всех турнирах и ни разу не вышел в стартовом составе.

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