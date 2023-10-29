«Аталанта» может отдать Миранчука в аренду зимой. Сторону игрока не устраивает положение Алексея в команде (Metaratings)
«Аталанта» может отдать Алексея Миранчука в аренду зимой.
По данным Metaratings.ru, в руководстве клуба из Бергамо обсуждается вариант ухода Миранчука из команды в зимнее трансферное окно.
Один из вариантов – аренда футболиста в другой клуб. Отмечается, что сторону игрока не устраивает текущее положение Алексея в команде.
Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2025 года.
В этом сезоне Алексей поучаствовал в четырех матчах «Аталанты» во всех турнирах и ни разу не вышел в стартовом составе.
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В следующий раз, когда зайдет разговор о переходе бюджетника от футбола в европейский чемпионат из отечественного турнира водокачки, демагог тебе заявит: "Миранчук перешел и чО!?"
Скоро он сдаст пост и эстафету, сидя на лавке, примет Захарян. Собственно, уже принял, но российский болельщик еще сопротивляется и верит.
Лишь Головин дискредитирует своей игрой в Монако отечественных пиявок от футбола, что как бы намекает, мол надо уезжать и развиваться.
Лопухнулся, что летом не ушёл в другой клуб, теперь снова сидит, лавку полирует.