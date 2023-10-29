«Аталанта» может отдать Миранчука в аренду зимой. Сторону игрока не устраивает положение Алексея в команде (Metaratings)

Теги Аталанта серия А Италия возможные трансферы Алексей Миранчук Футбол

«Аталанта» может отдать Алексея Миранчука в аренду зимой.

По данным Metaratings.ru, в руководстве клуба из Бергамо обсуждается вариант ухода Миранчука из команды в зимнее трансферное окно.

Один из вариантов – аренда футболиста в другой клуб. Отмечается, что сторону игрока не устраивает текущее положение Алексея в команде.

Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до лета 2025 года.

В этом сезоне Алексей поучаствовал в четырех матчах «Аталанты» во всех турнирах и ни разу не вышел в стартовом составе.

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38 комментариев

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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Мда,дед конечно маразматик конкретный.Смысл было оставлять Леху,если все равно не выпускаешь его?
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Andrei
Ответ deadjoker
Так а чего оставался. Понятно что не дадут играть
Он хотел уйти. Его оставили.
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Константин Эсперов
Может быть опять в Торино ?
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neputevyy
Жаль Леху, теряет ценное время для своей карьеры
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Арман Царнаев
Здесь сколько угодно можно говорить про тренера, но я смотрел те редкие матчи, в которых Алексею давали шансы и он в них не то что не тянул, он в них вообще был никакой. Либо он не в форме, либо нет мотивации. В Торино играл не плохо в прошлом году, но там он вообще не участвовал порой в оборонительной игре, отрезан был от команды. Возможно такой трюк прокатил бы, если бы Миранчук показывал уровень Иличича или Папу Гомеса, но это совершенно не так. Так что проблема в первую очередь в самом Миранчуке, то что Гасперини его оставил это не для того, чтобы навредить игроку, себе, либо Команде. Просто все еще видимо была надежда, но Алексей Миранчук сам не тянет этот уровень.
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Гоша Петров
Ответ Гасан исмаилов
там он не лучшим образом играл,надо или в лигу послабее,или в Россию.
в плане не лучшим образом играл?а как он тогда стал там в тройке лидеров по гол+пас и имел твердое место в старте?поясни ка
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Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Ответ МАГА 123
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Они уважаемый тренер и новатор,но это не отменяет то факт,что он маразматик.Не зря у него траблы были с Гомесом,Иличичем,Малиновским,Лехой
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sebastian1410
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Мда,дед конечно маразматик конкретный.Смысл было оставлять Леху,если все равно не выпускаешь его?
Причем тут дед то? Руководство Аталанты выставило неадекватный ценник за Миранчука, ни Торино ни Верона не готовы были столько заплатить. То же руководство Аталанты летом планировало продать Пашалича, но хорват отказался уходить и теперь как и Леша сидит на скамейке, но в отличии от Миранчука ему хоть игровое время дают.
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olander
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Мда,дед конечно маразматик конкретный.Смысл было оставлять Леху,если все равно не выпускаешь его?
Гасперини шикарен. Всё еще верит, что Леха проснется.
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AmanEsen
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Мда,дед конечно маразматик конкретный.Смысл было оставлять Леху,если все равно не выпускаешь его?
А причем тут Гасперини? Никто не потянул ценник Миранчука, вот и вся история.
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bsanchezb
Ответ L.A.S_Vegas_777_
Алёша всё не поймёт никак, что не будет он играть в Аталанте. Лопухнулся, что летом не ушёл в другой клуб, теперь снова сидит, лавку полирует.
У него контракт с Аталантой, он не единственный кто решает где провести новый сезон. Клуб решил его оставить
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Topordo
Надо в аренду, хотя-бы, в Локо, к брату. Тогда дело пойдет.
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МАГА 123
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Они уважаемый тренер и новатор,но это не отменяет то факт,что он маразматик.Не зря у него траблы были с Гомесом,Иличичем,Малиновским,Лехой
У многих топовых тренеров за карьеру были траблы, это показатель того-что человек маразматик.
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Саша Пушкин
Ответ neputevyy
Жаль Леху, теряет ценное время для своей карьеры
Этот Миранчук выполняет очень важную функцию - демонстрирует, что паспортисты не должны ехать в Европу.
В следующий раз, когда зайдет разговор о переходе бюджетника от футбола в европейский чемпионат из отечественного турнира водокачки, демагог тебе заявит: "Миранчук перешел и чО!?"
Скоро он сдаст пост и эстафету, сидя на лавке, примет Захарян. Собственно, уже принял, но российский болельщик еще сопротивляется и верит.
Лишь Головин дискредитирует своей игрой в Монако отечественных пиявок от футбола, что как бы намекает, мол надо уезжать и развиваться.
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Гасан исмаилов
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Дааа,Саша Головин топовый футболист.
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Гасан исмаилов
Ответ Jhon
Комментарий скрыт
Можно и в условную Испанию.
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Aleksandr Alferov
Ответ Константин Эсперов
Может быть опять в Торино ?
Ему бы в Германию или Испанию
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arspurs9
Ну тут конечно от Аталанты и Гасперини поведение мерзкое. Игрок не нужен, но отпускать не хотели.
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Max Zhomkov
нет коммуникации (либо какие то проблемы) между руководством команды и главным тренером. Нахрена его оставили если он даже здоровый банку полирует...
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Сергей Петров
Ответ МОНТЁР ТуПи
Этож мегатренер Гасперини, гений хренов
Гений не гений,Миранчук знал куда шёл?
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L.A.S_Vegas_777_
Алёша всё не поймёт никак, что не будет он играть в Аталанте.
Лопухнулся, что летом не ушёл в другой клуб, теперь снова сидит, лавку полирует.
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Бесплатная Ставка
Боруссия Д хороший вариант
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МОНТЁР ТуПи
Этож мегатренер Гасперини, гений хренов
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Aleksandr Alferov
Лëха, ай да в Енисей
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Причёска Бэйла
В родной Локомотив
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