«Милан» готов купить защитника «Бетиса» Миранду за 5-6 млн в январе. Контракт воспитанника «Барсы» – до 2024-го

«Милану» интересен левый защитник «Бетиса» Хуан Миранда.

«Россонери» заняты поисками подмены для . 17-летний , выходивший в нескольких матчах этого сезона, вероятно, будет отправлен в аренду в случае покупки более опытного футболиста.

Контракт 23-летнего с « » рассчитан до лета 2024 года. Перед стартом нынешнего сезона клуб из Севильи просил за воспитанника «Барселоны» 12 миллионов евро.

« » высоко оценивает потенциал Миранды и готов купить его в январе, если сумма будет снижена до 5-6 млн.

Подробная статистика Миранды доступна здесь.

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