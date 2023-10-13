«Милан» готов купить защитника «Бетиса» Миранду за 5-6 млн в январе. Контракт воспитанника «Барсы» – до 2024-го

Теги Милан Бетис серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Тео Эрнандес Хуан Миранда Давиде Бартезаги Футбол

«Милану» интересен левый защитник «Бетиса» Хуан Миранда.

«Россонери» заняты поисками подмены для Тео Эрнандеса. 17-летний Давиде Бартезаги, выходивший в нескольких матчах этого сезона, вероятно, будет отправлен в аренду в случае покупки более опытного футболиста.

Контракт 23-летнего Миранды с «Бетисом» рассчитан до лета 2024 года. Перед стартом нынешнего сезона клуб из Севильи просил за воспитанника «Барселоны» 12 миллионов евро.

«Милан» высоко оценивает потенциал Миранды и готов купить его в январе, если сумма будет снижена до 5-6 млн.

Подробная статистика Миранды доступна здесь.

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2 комментария

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,ура, новость века!)
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Cristiano Ronaldo
Очень посредственный футболист. Видимо, дело в цене. Как по мне, лучше подыскать малоизвестного таланта, как было в случае с Калулу и Тшчау.
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