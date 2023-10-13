«Милан» готов купить защитника «Бетиса» Миранду за 5-6 млн в январе. Контракт воспитанника «Барсы» – до 2024-го
«Милану» интересен левый защитник «Бетиса» Хуан Миранда.
«Россонери» заняты поисками подмены для Тео Эрнандеса. 17-летний Давиде Бартезаги, выходивший в нескольких матчах этого сезона, вероятно, будет отправлен в аренду в случае покупки более опытного футболиста.
Контракт 23-летнего Миранды с «Бетисом» рассчитан до лета 2024 года. Перед стартом нынешнего сезона клуб из Севильи просил за воспитанника «Барселоны» 12 миллионов евро.
«Милан» высоко оценивает потенциал Миранды и готов купить его в январе, если сумма будет снижена до 5-6 млн.
Подробная статистика Миранды доступна здесь.
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