«Барса» может бесплатно вернуть воспитанника Миранду летом. «Милану» тоже интересен защитник «Бетиса»

Теги Милан Барселона Бетис Ла Лига возможные трансферы Хуан Миранда Футбол

Воспитанник «Барселоны» Хуан Миранда может вернуться в клуб.

Срок контракта 23-летнего защитника с «Бетисом» истекает по окончании сезона. Стороны начали переговоры о продлении соглашения. 

«Барселона» может подписать испанца, если он станет свободным агентом – клуб ищет игрока, который сможет подменить Алекса Бальде на левом фланге обороны. 

Представители «блауграны» уже контактировали с представителями игрока, но «Милан» ведет работу по трансферу более активно. 

Миранда находился в системе «Барселоны» с 2014 по 2019 год. Статистику футболиста можно найти здесь

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6 комментариев

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Bazilic
Взять бесплатно Миранду, Нико из Атлетика и вложить все деньги в топ опорника (Киммих или Гимараэш) - идеальное летнее ТО
Хотя есть информация, что еще Вирца или Симонса хотят
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Bazilic
Было бы шикарно. Они с Бальде игроки разного профиля, это позволит Хави сделать команду разнообразнее
+3
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+3
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Bazilic
Либо Валле, либо Миранда должны возвращаться в клуб, а с Алонсо нужно прощаться
+3
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+3
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rigobersong
На место Алонсо можно любого взять, хуже не будет:))
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ya_za_ac_milan
С барселоной будет тяжело тягаться, так как Миранда к нам придет тоже на банку, под терминатора Тео Эрнандеса. Да и барса заметно щедрее в плане зарплат. В общем смело можно этот вариант рассматривать как ненадежный и искать альтернативы. Лучше в Бразилии или Аргентине молодого таланта поискать, чтобы он не только в защите был надежен, но и в нападении помогал как латераль.
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Goozla
Ответ Bazilic
Взять бесплатно Миранду, Нико из Атлетика и вложить все деньги в топ опорника (Киммих или Гимараэш) - идеальное летнее ТО Хотя есть информация, что еще Вирца или Симонса хотят
вашими устами бы медку хлебнуть...
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