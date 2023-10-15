«Барса» может бесплатно вернуть воспитанника Миранду летом. «Милану» тоже интересен защитник «Бетиса»

Воспитанник «Барселоны» Хуан Миранда может вернуться в клуб.

Срок контракта 23-летнего защитника с « » истекает по окончании сезона. Стороны начали переговоры о продлении соглашения.

« » может подписать испанца, если он станет свободным агентом – клуб ищет игрока, который сможет подменить Алекса Бальде на левом фланге обороны.

Представители «блауграны» уже контактировали с представителями игрока, но « » ведет работу по трансферу более активно.

находился в системе «Барселоны» с 2014 по 2019 год. Статистику футболиста можно найти здесь.

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