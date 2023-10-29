Ромащенко об 1:2 от «Зенита»: «У нас моменты по игре были, но два эпизода мы прозевали»

Мирослав Ромащенко подвел итоги матча с «Зенитом» (1:2) в Мир РПЛ.

«Мы понимали, какая сложная игра нам предстоит. Мы целенаправленно готовились, изучали команду. Понимали, как они будут действовать, хотели противопоставить свои козыри.

У нас моменты по игре были, но два эпизода мы прозевали. Результат отрицательный, но это не значит, что мы должны вешать голову. Я сказал игрокам сейчас, что это все прошлое, оно должно там и оставаться.

На какой‑то момент мы потеряли равновесие. Но акцентировали внимание на компактной игре. Мы проиграли игру из‑за двух ошибок в первом периоде. Нам не хватило индивидуальных качеств. Не будем забывать, что мы играли против лидера.

Но причины мы должны искать только в себе. После игры посчитал нужным не откладывать разговор с командой. Нужно было высказать все друг другу в глаза, озвучить вещи и понять реакцию футболистов.

Мы пришли в клуб в непростой период, он и сейчас нелегкий. После нашего прихода мы провели неплохие матчи против сильных соперников. Когда ты выглядишь монолитно, тогда появляется фарт», — сказал главный тренер «Ахмата».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!