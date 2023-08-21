Аллегри о 3:0 с «Удинезе»: «Кьеза может забить 14-16 голов за сезон, он нападающий – игра на фланге ограничивает его»

Теги Удинезе Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Филип Костич Душан Влахович Федерико Кьеза Тимоти Веа Андреа Камбьязо Футбол

Массимилиано Аллегри подвел итоги матча против «Удинезе».

В 1-м туре Серии А «Ювентус» обыграл «Удинезе» на выезде со счетом 3:0.

«Есть два момента, которые нам нужно улучшить. Во втором тайме нам нужно было больше двигаться и контролировать мяч, хотя стоит признать, что было очень жарко.

Во-вторых, когда мы допускаем ошибки, нам нужно лучше обороняться на своей половине поля. Если вы ведете со счетом 3:0 – это одно, но в противном случае можно сделать игру сложнее, чем она могла бы быть.

Думаю, Кьеза – нападающий. Я могу ошибаться, но я вижу его в атаке. Он слишком изолирован, играя на фланге, поэтому он хорошо сыграл в паре с Влаховичем. Они прогрессируют, но Кьеза снова немного смещался на фланг. Думаю, Кьеза может забить 14-16 голов в этом сезоне, и игра на фланге несколько ограничивает его.

Камбьязо очень умен, и когда у вас есть такой игрок, как Кьеза, который может перемещаться по всем зонам, Андреа знает, когда нужно закрыть пространство или найти брешь. Без Кьезы нам нужен более линейный игрок на позиции крайнего защитника – такой, как Костич.

Тимоти Веа нужно время, чтобы адаптироваться к Серии А, но я доволен его игрой – он покинул поле после удара в голеностоп», – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.

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4 комментария

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Легато
Очень хочется чтобы Кьеза раскрылся, чувствуется в нём нереализованный потенциал
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St.7
С победой,Юве!Важная победа на старте сезона!
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User 0234
Юве красавцы
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