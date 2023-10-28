«Новая эра». Винисиус выложил фото с Беллингемом, сделавшим дубль в класико
Винисиус отреагировал на дубль Джуда Беллингема в ворота «Барселоны».
«Реал» одержал победу со счетом 2:1 в класико в матче 11-го тура Ла Лиги.
Полузащитник мадридцев Джуд Беллингем сделал дубль, в том числе забил победный гол в добавленное время ко второму тайму.
В социальной сети Винисиус опубликовал фотографию вместе с Беллингемом и партнерами, которые празднуют гол, подписав публикацию: «Новая эра».
Фото: twitter.com/vinijr
Англичанин забил 13 голов в 13 играх в составе «Реала».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Браво, «Реал»!👏👏👏
Но в остальном Вини разочаровал сегодня совсем
Не такой подход/настрой на класико должен быть
не стоит плакать про 60-минутное доминирование - реал столько ушастых выиграл играя вторым номером,перевернув столько матчей