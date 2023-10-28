«Новая эра». Винисиус выложил фото с Беллингемом, сделавшим дубль в класико

Винисиус отреагировал на дубль Джуда Беллингема в ворота «Барселоны».

« » одержал победу со счетом 2:1 в класико в матче 11-го тура .

Полузащитник мадридцев сделал дубль, в том числе забил победный гол в добавленное время ко второму тайму.

В социальной сети опубликовал фотографию вместе с Беллингемом и партнерами, которые празднуют гол, подписав публикацию: «Новая эра».

Фото: twitter.com/vinijr

Англичанин забил 13 голов в 13 играх в составе «Реала».

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