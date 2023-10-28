«Новая эра». Винисиус выложил фото с Беллингемом, сделавшим дубль в класико

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Винисиус отреагировал на дубль Джуда Беллингема в ворота «Барселоны».

«Реал» одержал победу со счетом 2:1 в класико в матче 11-го тура Ла Лиги.

Полузащитник мадридцев Джуд Беллингем сделал дубль, в том числе забил победный гол в добавленное время ко второму тайму.

В социальной сети Винисиус опубликовал фотографию вместе с Беллингемом и партнерами, которые празднуют гол, подписав публикацию: «Новая эра».

Фото: twitter.com/vinijr

Англичанин забил 13 голов в 13 играх в составе «Реала».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dexter Morgan
Я обожаю Реал. Тут что молодые игроки, что опытные. Все с характером. Не просто звёзды, а именно профи. Сколько раз уже на классе и на характере ломали соперника.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alik Husenov
Только реал может выиграть с плохой игрой @месси
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergey Troshin
Винисиус к сегодняшней победе Мадрида имеет такое же отношения , как Нусрет к победе Аргентины на ЧМ (который с локтя солит)
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
JENNINGS
Практически незаметная, а главное точная и качественна смена поколений в центре полузащиты!
Браво, «Реал»!👏👏👏
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
Забыл выключить геолокацию. Местоположение обнаружено - Полностью проваливший игру бегунок примазывается к успеху прямиком из кармана Араухо
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
King_X
Пост ок(с учётом того, что это езе и ответ на фразу соперника ранее)
Но в остальном Вини разочаровал сегодня совсем
Не такой подход/настрой на класико должен быть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андерлехт Брюггевич
прекрасная ремонтада, в стиле "реала"
не стоит плакать про 60-минутное доминирование - реал столько ушастых выиграл играя вторым номером,перевернув столько матчей
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий