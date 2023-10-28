Тухель о 8:0 с «Дармштадтом»: «Безумный первый тайм – «Бавария» очень рано осталась вдесятером, а затем получила большинство. Было трудно адаптироваться»

Теги Бавария бундеслига Германия Дармштадт Томас Тухель Футбол

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель подвел итоги игры с «Дармштадтом».

Мюнхенский клуб одержал победу со счетом 8:0 в 9-м туре Бундеслиги. В первом тайме были удалены три игрока – Йозуа Киммих, Клаус Гьясула и Матей Маглица.

«Безумный первый тайм против очень хорошего соперника. Мы очень рано остались вдесятером. У нас были проблемы при переходе из обороны в атаку, затем внезапно мы стали играть 10 на 10, а потом мы получили большинство, нам было трудно адаптироваться к этому.

Перерыв позволил нам перестроиться и найти ответы. У нас было много моментов и мы забили много голов во втором тайме. В целом мы заслужили победу и будем продолжать двигаться дальше». 

О Нойере

«Мануэль всегда думает на пару шагов вперед, мы видим это на тренировках и по тому, как он руководит своими партнерами по команде на поле. Он адаптируется к любой ситуации, знает, когда нам нужно что-то изменить, и всегда дает обратную связь.

Это было то, что нам было нужно сегодня, когда мы остались в меньшинстве, но также и когда мы были в большинстве. Он играл очень хорошо и сделал важный сэйв в первом тайме. Очень важно было сразу же провести сухой матч», – сказал Тухель

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