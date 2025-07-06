«Кристал Пэлас» сделал «Аяксу» предложение по Сосе. У отстраненного от основы защитника есть и другие варианты
«Кристал Пэлас» может подписать защитника «Аякса» Борна Сосу.
По данным The Athletic, англичане сделали предложение нидерландцам по трансферу левого защитника.
27-летний игрок входит в число кандидатов «Пэлас», который стремится добавить глубины и конкуренции для Тайрика Митчелла.
Ожидается, что переговоры продолжатся, поскольку лондонцы изучают возможность достижения соглашения, в то время как у хорватского игрока есть и другие варианты.
Напомним, Соса вошел в список футболистов «Аякса», отстраненных этим летом от работы с основной командой.
Прошлый сезон хорват провел в аренде в «Торино», сыграв 19 матчей в Серии А.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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