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Лунев заявил, что Карраскаль извинился за опоздание на сбор «Динамо»: «Прорычал что-то на испанском»

Хорхе Карраскаль извинился за опоздание на летний сбор «Динамо».

Об этом сообщил вратарь «Динамо» Андрей Лунев.

– Как приняли Карраскаля после опоздания на сборы? Он извинился перед командой?

– Он извинился.

– По слухам его оштрафовали на 10 миллионов рублей.

– Да? Я не знаю.

– Что он сказал команде?

– На испанском что-то прорычал, – сказал Лунев.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Лунев
logoХорхе Карраскаль
logoДинамо Москва
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
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