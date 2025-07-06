Лунев заявил, что Карраскаль извинился за опоздание на сбор «Динамо»: «Прорычал что-то на испанском»

Хорхе Карраскаль извинился за опоздание на летний сбор «Динамо».

Об этом сообщил вратарь «Динамо» Андрей Лунев.

– Как приняли Карраскаля после опоздания на сборы? Он извинился перед командой?

– Он извинился.

– По слухам его оштрафовали на 10 миллионов рублей.

– Да? Я не знаю.

– Что он сказал команде?

– На испанском что-то прорычал, – сказал Лунев.

Лунев о Бителло: «Чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан «Динамо». Ну, окей»