Лунев заявил, что Карраскаль извинился за опоздание на сбор «Динамо»: «Прорычал что-то на испанском»
Хорхе Карраскаль извинился за опоздание на летний сбор «Динамо».
Об этом сообщил вратарь «Динамо» Андрей Лунев.
– Как приняли Карраскаля после опоздания на сборы? Он извинился перед командой?
– Он извинился.
– По слухам его оштрафовали на 10 миллионов рублей.
– Да? Я не знаю.
– Что он сказал команде?
– На испанском что-то прорычал, – сказал Лунев.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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