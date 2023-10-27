Чемпионат Германии. «Бохум» и «Майнц» сыграли 2:2, в субботу «Штутгарт» примет «Хоффенхайм», «Бавария» – «Дармштадт»

«Бохум» поделил очки с «Майнцем» (2:2) в стартовом матче 9-го тура Бундеслиги.

В субботу « » примет « », « » – « ».

В воскресенье « » Дортмунд сыграет с «Айнтрахтом» в гостях, «Байер» будет противостоять «Фрайбургу».

Чемпионат Германии

9-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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