Чемпионат Германии. «Бохум» и «Майнц» сыграли 2:2, в субботу «Штутгарт» примет «Хоффенхайм», «Бавария» – «Дармштадт»
«Бохум» поделил очки с «Майнцем» (2:2) в стартовом матче 9-го тура Бундеслиги.
В субботу «Штутгарт» примет «Хоффенхайм», «Бавария» – «Дармштадт».
В воскресенье «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Айнтрахтом» в гостях, «Байер» будет противостоять «Фрайбургу».
Чемпионат Германии
9-й тур
- Дата проведения
- 27 октября, 21.30, «Рурштадион»
- Голы:
- 1:0 – 21, пенальти Штегер, 1:1 – 59, автогол Шлоттербек, 2:1 – 82 Шлоттербек, 2:2 – 90 Краус.
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Бохум –
Риманн, Гамбоа, Ордец (Машович, 34), Бернардо, Шлоттербек (Лоосли, 85), Данило Соарес, Лосилла, Штегер, Ферстер (Пасиенсия, 67), Асано (Дашнер, 85), Брошински (Хофманн, 67).
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Майнц –
Центнер, да Кошта, Белль (Ли Чжэ Сон, 33), Ляйтш, ван дер Берг (Фернандеш, 87), Каси, Кор (Краус, 33), Баррейро, Груда (Гилавоги, 75), Онисиво, Ажорк (Баркок, 46).
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «Везерштадион»
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «Боруссия-Парк»
- Дата проведения
- 28 октября, 19.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 29 октября, 17.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 29 октября, 19.30, «БайАрена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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