Чемпионат Германии. «Бохум» и «Майнц» сыграли 2:2, в субботу «Штутгарт» примет «Хоффенхайм», «Бавария» – «Дармштадт»

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«Бохум» поделил очки с «Майнцем» (2:2) в стартовом матче 9-го тура Бундеслиги.

В субботу «Штутгарт» примет «Хоффенхайм», «Бавария» – «Дармштадт». 

В воскресенье «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Айнтрахтом» в гостях, «Байер» будет противостоять «Фрайбургу». 

Чемпионат Германии

9-й тур

Бохум – Майнц 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
27 октября, 21.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 21, пенальти Штегер, 1:1 – 59, автогол Шлоттербек, 2:1 – 82 Шлоттербек, 2:2 – 90 Краус.
БохумРиманн, Гамбоа, Ордец (Машович, 34), Бернардо, Шлоттербек (Лоосли, 85), Данило Соарес, Лосилла, Штегер, Ферстер (Пасиенсия, 67), Асано (Дашнер, 85), Брошински (Хофманн, 67).
МайнцЦентнер, да Кошта, Белль (Ли Чжэ Сон, 33), Ляйтш, ван дер Берг (Фернандеш, 87), Каси, Кор (Краус, 33), Баррейро, Груда (Гилавоги, 75), Онисиво, Ажорк (Баркок, 46).
Предупреждения:
Баррейро (15), Кор (20), Бернардо (51), Ли Чжэ Сон (71), Пасиенсия (88), Лосилла (90).

 

Штутгарт – Хоффенхайм
Дата проведения
28 октября, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
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Вердер – Унион
Дата проведения
28 октября, 16.30, «Везерштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аугсбург – Вольфсбург
Дата проведения
28 октября, 16.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бавария – Дармштадт
Дата проведения
28 октября, 16.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Боруссия М – Хайденхайм
Дата проведения
28 октября, 16.30, «Боруссия-Парк»
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РБ Лейпциг – Кельн
Дата проведения
28 октября, 19.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
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Айнтрахт Ф – Боруссия Д
Дата проведения
29 октября, 17.30, «Дойче банк Парк»
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Байер – Фрайбург
Дата проведения
29 октября, 19.30, «БайАрена»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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1 комментарий

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Oliver
Интересно как будет Штутгарт справляться без Гирасси.Хочется чтобы плотность вверху таблицы оставалась как можно дольше.
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