Беллингем о победе в класико: «Я и «Реал» не показали себя на лучшем уровне. Но мы никогда не опускаем руки – и вот еще один камбэк, обожаю их»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Класико Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем поделился мыслями после победы над «Барселоной».

Полузащитник «Реала» забил два мяча в ворота каталонского клуба в класико, в котором мадридцы победили 2:1.

«Это было грандиозно! Ни я, ни команда не показали себя на своем лучшем уровне.

Но мы продолжали играть, прессинговать, показали веру и характер... И вот еще один камбэк, обожаю их. С такими матчами сердцу приходится нелегко, но игры получаются интересными. Мы никогда не опускаем руки.

Я уже несколько недель говорил, что должен попробовать бить из-за пределов штрафной. И начал пробовать, потому что соперники этого не ожидали. Это было фактором неожиданности.

В этом матче я сыграл не на своем лучшем уровне.

Но иногда дело не в том, чтобы делать что-то особенное каждый раз, когда ты касаешься мяча. А в том, чтобы хорошо взаимодействовать с партнерами по команде. Вносить свой вклад в команду», – сказал Джуд Беллингем.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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38 комментариев

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Shuller18
Страшно представить, когда Беллингем покажет себя на лучшем уровне.
+67
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+62
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bostonKG
Спасибо тебе , Джуд!💯🔥👍
+37
-2
+35
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Johnie
С самокритикой у парня все в порядке, как и с здравой оценкой
+19
-1
+18
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Panurge From hell
Ответ Shuller18
Страшно представить, когда Беллингем покажет себя на лучшем уровне.
Страшно представить,что будет если Мбаппе перейдёт(его связка с Джудом).Реал играл в меньшинстве.Винисиус был полностью бесполезен на поле и истерил на пустом месте.
+9
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abdulkaderkeita
Ответ Илья Гапеев
Комментарий удален модератором
выЙграл от какого слова? Йгра?
+4
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Provocadeur07
Ответ belikovda.90
Он лучший игрок на своей позиции за всю историю У вас таких не было и никогда не будет
Зидан, Гути, Модрич, Кросс, Беллингем и Каземиро вышли из чата.
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Katya Andreychuk
Ты человек вообще или идеал?
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6wjj9hm5kh
Не знаю что там насчет Реала -ну парень по имени Камавинга настоящая глыба !сколько всего он сделал 🔥!
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JENNINGS
Спасибо за победу, Джуд!💪🏴
+3
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Футбольные Хроники
Джуд младше Вини, но ведёт себя как уравновешеный взрослый мужчина. Респект Джуду, воспитание и дисциплина на высшем уровне
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Provocadeur07
Ответ belikovda.90
Не переоценивайте себя Везение было на вашей стороне
А на вашей стороне видимо был нытик Хави? Кстати, если уж кто-то что-то переоценивает, то только он) Перед тем, как дать послематчевое интервью чувачок явно не принял таблетки)
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Real_v_dushe
Ни ... себе заявки, положил двушку и ещё недоволен своей игрой))
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belikovda.90
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Ответ Provocadeur07
Зидан, Гути, Модрич, Кросс, Беллингем и Каземиро вышли из чата.
Все мы видим уровень Казимиром в МЮ

8 Ла Лиг
4 ЛЧ
1 см
2 че
2 требла

Кто такой этот Гути или Белингем? ты всех ноугеймов решил привести
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Dexter Morgan
Беллингем идеально вписался в игру Реала. И стал лидером. Гений. Я его фанат.
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ARIGAMI ARIGAMI
Беллингем опять затащил. Впрочем, ничего нового 😎
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Gon3a1e5@mail.ru
Джуди лучший !!!! Спасибо брат за сегодняшние имоции
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Артём Поддубный
Все верно, не задирай голову, Джуд, ты красавчик. Первый тайм был проигран в пух и прах, ну терпение и холодный голова помогли Реалу переломить ход матча.
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Я Гражданин Мира
Вот и разноплановый игрок мирового уровня
И сам создаёт много и сам же завершает очень много.
Очень ценный игрок.
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Kikilboka
Последние пассажи про командные взаимодействия - это такой тонкий укор в сторону Вини, видимо
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M93
Так и хочется сказать Джуд всемогущий по аналогии с фильмом Брюс всемогущий.
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Jon han
все,началось. Я Я Я
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Adrenaline Z
ну ну ..турнир длинный.
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Я Гражданин Мира
Ответ Panurge From hell
Страшно представить,что будет если Мбаппе перейдёт(его связка с Джудом).Реал играл в меньшинстве.Винисиус был полностью бесполезен на поле и истерил на пустом месте.
Мбпапе уже играл, даже не с одним а сразы с двумя звёздами вместе.
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Kot133
Красава
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Tristan...
Адекватный комментарий. Респект
Даже при плохой игре получилось оформить дубль и принести победу в матче, в котором Реал откровенно горел. Штош, гонка продолжается
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