Беллингем о победе в класико: «Я и «Реал» не показали себя на лучшем уровне. Но мы никогда не опускаем руки – и вот еще один камбэк, обожаю их»
Джуд Беллингем поделился мыслями после победы над «Барселоной».
Полузащитник «Реала» забил два мяча в ворота каталонского клуба в класико, в котором мадридцы победили 2:1.
«Это было грандиозно! Ни я, ни команда не показали себя на своем лучшем уровне.
Но мы продолжали играть, прессинговать, показали веру и характер... И вот еще один камбэк, обожаю их. С такими матчами сердцу приходится нелегко, но игры получаются интересными. Мы никогда не опускаем руки.
Я уже несколько недель говорил, что должен попробовать бить из-за пределов штрафной. И начал пробовать, потому что соперники этого не ожидали. Это было фактором неожиданности.
В этом матче я сыграл не на своем лучшем уровне.
Но иногда дело не в том, чтобы делать что-то особенное каждый раз, когда ты касаешься мяча. А в том, чтобы хорошо взаимодействовать с партнерами по команде. Вносить свой вклад в команду», – сказал Джуд Беллингем.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
8 Ла Лиг
4 ЛЧ
1 см
2 че
2 требла
Кто такой этот Гути или Белингем? ты всех ноугеймов решил привести
И сам создаёт много и сам же завершает очень много.
Очень ценный игрок.
Даже при плохой игре получилось оформить дубль и принести победу в матче, в котором Реал откровенно горел. Штош, гонка продолжается