Винисиус и Хави поспорили во время матча. Тренер «Барсы» похлопал игрока «Реала» по лицу

У Хави и Винисиуса возник спор во время класико.

« » играет с « » в 11-м туре (1:0, перерыв).

На 29-й минуте вингер мадридского клуба стал протестовать против решения судьи , который не зафиксировал фол со стороны игрока каталонцев.

В ходе этого эпизода Винисиус поспорил с главным тренером «Барсы» Хави. Последний не сильно похлопал игрока по лицу.

Фото: кадр из трансляции DAZN

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!