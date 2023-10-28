Винисиус и Хави поспорили во время матча. Тренер «Барсы» похлопал игрока «Реала» по лицу

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Винисиус Жуниор Класико Футбол

У Хави и Винисиуса возник спор во время класико.

«Барселона» играет с «Реалом» в 11-м туре Ла Лиги (1:0, перерыв).

На 29-й минуте вингер мадридского клуба Винисиус Жуниор стал протестовать против решения судьи Хесуса Хиля Мансано, который не зафиксировал фол со стороны игрока каталонцев.

В ходе этого эпизода Винисиус поспорил с главным тренером «Барсы» Хави. Последний не сильно похлопал игрока по лицу. 

Фото: кадр из трансляции DAZN

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26 комментариев

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Фарид Харисов
— Эй, эй, эй! Судья, ты не прав!

*Хави, похлопывая по щеке*
— Малец, тебе ещё учиться и учиться жаловаться судьям.
+92
-15
+77
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ASH11
Ответ corazón blanco
Сегодня какое-то миролюбивое Класико, все после споров, фолов обнимаются, извиняются. Не те страсти.
Моуриньо не хватает
+38
-5
+33
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corazón blanco
Сегодня какое-то миролюбивое Класико, все после споров, фолов обнимаются, извиняются. Не те страсти.
+31
-8
+23
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VladislavZ
Не смотрел, но уверен, что Хави похлопал Вини с оскорбительным белым супремасизмом. Хави должен заплатить за это дорогую цену.
+24
-6
+18
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Lionel Van Damme
Ответ VladislavZ
Не смотрел, но уверен, что Хави похлопал Вини с оскорбительным белым супремасизмом. Хави должен заплатить за это дорогую цену.
Как макаку
+5
-1
+4
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Фарид Харисов
— Эй, эй, эй! Судья, ты не прав! *Хави, похлопывая по щеке* — Малец, тебе ещё учиться и учиться жаловаться судьям.
АХАХАХА
+4
0
+4
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Renat Zagidullin
Ответ ASH11
Моуриньо не хватает
Пальцем в глаз, или в …раз
+4
0
+4
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sukamochi09
Он долго не отмоет руки
+1
0
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Begench Berdimuradov
Гооооол, Джуд Беллингем
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Кирилл
Ответ mootoo
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Судья пропускает много фолов в обе стороны и дает бороться
Не поставили чистый пенальти в ворота Реала )
+8
-7
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zho3716
Лицо на шее
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Нефанатик
А ведь и этот матч запишут как победу Винисиуса. Который в этом матче прекрасно отыграл свою роль клоуна и был как всегда довольно средненький как футболист
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Rachid
Хави чуть не усыновил сейчас Винисиуса:)))
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ corazón blanco
Сегодня какое-то миролюбивое Класико, все после споров, фолов обнимаются, извиняются. Не те страсти.
Уже сейчас другое время , мы те люди которые застали время великого моуринью реала и барселоны Пепа гвардиолы , тогда была Настоящая Эль классико , страсти были накалены , все было на другом уровне борьба за мяч за победу , тогда действительно весь мир наблюдал за Этой игрой , а сейчас уже совсем не так интересно как тогда , можно просто не смотреть матч и узнать счет )
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Злобный Конь
Винька опять ныть будет после игры. Удивительно как такому посредственному выдали "7" в "Реале", и как его вообще пригласили в Королевский клуб. Таких винисиусов в Бразилии - как об-ян! Типо как Рикарду Жезус в ЦСКА или Маркао в "Спартаке".
Пляжник, одним словом.
+4
-4
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Bazilic
Ответ mootoo
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Да, украли у Барсы пенальти
+3
-3
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proeast
Ответ mootoo
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Баварки?
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Ansu Fati
Зря так Хаи)) Винисиус ведь может в расизме обвинить
+6
-6
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