Винисиус и Хави поспорили во время матча. Тренер «Барсы» похлопал игрока «Реала» по лицу
У Хави и Винисиуса возник спор во время класико.
«Барселона» играет с «Реалом» в 11-м туре Ла Лиги (1:0, перерыв).
На 29-й минуте вингер мадридского клуба Винисиус Жуниор стал протестовать против решения судьи Хесуса Хиля Мансано, который не зафиксировал фол со стороны игрока каталонцев.
В ходе этого эпизода Винисиус поспорил с главным тренером «Барсы» Хави. Последний не сильно похлопал игрока по лицу.
Фото: кадр из трансляции DAZN
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*Хави, похлопывая по щеке*
— Малец, тебе ещё учиться и учиться жаловаться судьям.
Не поставили чистый пенальти в ворота Реала )
Пляжник, одним словом.