Галактионов о 0:1 с «Ростовом»: «Расстроены, недовольны, нацеливались на другое. Гол внес сумятицу в головы наших игроков, игра без мяча вызывает вопросы»

Михаил Галактионов недоволен поражением от «Ростова».

« » уступил команде Валерия Карпина со счетом 0:1 в 13-м туре Мир .

— Абсолютно недовольны тем, как начали. Третья минута игры, мы не имеем права так играть в своей штрафной. По организации, по структуре, по игре в обороне всей команды. Такое ощущение, что этот гол внес сумятицу в головы наших игроков. Будем разбираться, исправлять. Первый тайм у нас не получился совсем. Есть итоговый результат, его надо принимать. Понятно, что мы расстроены, недовольны и нацеливались на другое. Это надо пережить и двигаться дальше.

— С чем связана замена Пиняева, и оправдала ли она себя?

— Оправдала, потому что Миранчук начал разгонять атаки из глубины.

— Как вы сегодня оцениваете игру?

— Моменты были, надо было забивать. Но футбол состоит не только в моментах, где мы с мячом, но и когда мы без мяча. Организация игры в этом компоненте вызывает вопросы, хотя мы акцентировали на этом внимание, - сказал главный тренер «Локомотива».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!