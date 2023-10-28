Галактионов о 0:1 с «Ростовом»: «Расстроены, недовольны, нацеливались на другое. Гол внес сумятицу в головы наших игроков, игра без мяча вызывает вопросы»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

Михаил Галактионов недоволен поражением от «Ростова».

«Локомотив» уступил команде Валерия Карпина со счетом 0:1 в 13-м туре Мир РПЛ.

— Абсолютно недовольны тем, как начали. Третья минута игры, мы не имеем права так играть в своей штрафной. По организации, по структуре, по игре в обороне всей команды. Такое ощущение, что этот гол внес сумятицу в головы наших игроков. Будем разбираться, исправлять. Первый тайм у нас не получился совсем. Есть итоговый результат, его надо принимать. Понятно, что мы расстроены, недовольны и нацеливались на другое. Это надо пережить и двигаться дальше.

— С чем связана замена Пиняева, и оправдала ли она себя?

— Оправдала, потому что Миранчук начал разгонять атаки из глубины.

— Как вы сегодня оцениваете игру?

— Моменты были, надо было забивать. Но футбол состоит не только в моментах, где мы с мячом, но и когда мы без мяча. Организация игры в этом компоненте вызывает вопросы, хотя мы акцентировали на этом внимание, - сказал главный тренер «Локомотива».

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11 комментариев

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Плацкарт Вагоныч
Игра команды в принципе уже давно вызывает вопросы к главному тренеру.
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red hikkikomori
физрук, иди детишек тренируй
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Алексеич (Ростов-Дон)
Приятно, что тренер соперника Ростова заостряет внимание на игре своей команды без мяча: достаточно часто Локо без мяча благодаря хорошей игре Ростова оставался, особенно в первом тайме.
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LAOWAI
галактионов Пиняева доламывает !!! Я так радовался , что такой молодой и уже годный нап будет играть в Локо 1 Быстрый , техничный , поле видит И вот "благодаря" физруку , который не может наиграть и сыграть такой состав, мы имеем локомотив галактионова Лучше бы Пиняев остался в КС и продолжал радовать нас своей игрой !!! Физрука в топку пора , камрады !
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zanuda59
Ответ red hikkikomori
физрук, иди детишек тренируй
А ты разве не знаешь, что футболисты те же дети только с большими #####?
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An Kr
Ответ Плацкарт Вагоныч
Игра команды в принципе уже давно вызывает вопросы к главному тренеру.
с марта? как давно? что за нытьё?
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zanuda59
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Приятно, что тренер соперника Ростова заостряет внимание на игре своей команды без мяча: достаточно часто Локо без мяча благодаря хорошей игре Ростова оставался, особенно в первом тайме.
Заставить противника бегать без мяча - дорогого стоит. Это один из показателей класса команды. Так что, Алексеич, потихоньку налаживается...
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ zanuda59
Заставить противника бегать без мяча - дорогого стоит. Это один из показателей класса команды. Так что, Алексеич, потихоньку налаживается...
Рано говорить про "налаживается" : мы же ещё проверку Абаскалем не прошли. 😁
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An Kr
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Приятно, что тренер соперника Ростова заостряет внимание на игре своей команды без мяча: достаточно часто Локо без мяча благодаря хорошей игре Ростова оставался, особенно в первом тайме.
52 на 48 по итогам матча, так в как и когда это Ростов без мяча Локо держал?🤣
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ An Kr
52 на 48 по итогам матча, так в как и когда это Ростов без мяча Локо держал?🤣
Ты где-то в моих словах смог прочесть про то, что Ростов "всю игру оставлял Локо без мяча"? Если "да", то где именно ты смог подобное разглядеть ?
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An Kr
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ты где-то в моих словах смог прочесть про то, что Ростов "всю игру оставлял Локо без мяча"? Если "да", то где именно ты смог подобное разглядеть ?
"достаточно часто Локо без мяча благодаря хорошей игре Ростова оставался"-этого достаточно.
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