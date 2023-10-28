Карпин об 1:0 с «Локо»: «И оборона беспокоит, и атака беспокоит – все беспокоит. Нормальная игра, забивать только надо»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Андрей Лангович Футбол

Валерий Карпин оценил игру «Ростова» с «Локомотивом» в 13-м туре Мир РПЛ.

Ростовчане одержали победу со счетом 1:0.

– Нормальная игра была. Были атаки, были моменты. Забивать только надо.

– То, что не забивали, насколько вас беспокоит? Атак много, но, кроме удара на 3-й минуте, мяч цели больше не достиг.

– Даже если это меня очень беспокоит, что теперь? Ну беспокоит. И оборона беспокоит, и атака беспокоит – все беспокоит.

– Как оцените действия Ланговича, почему вышел именно он?

– Потому что нужен был рост. Он помог не только при стандартах. Когда соперник перешел на навал, Лангович очень помог.

Дело не в том, что соперник перестроился. Давление возросло, потому что в более прямолинейным футбол стал играть соперник, скажем так.

– Самоотдача на идеальном уровне?

– Как всегда. Практически как всегда, – сказал главный тренер «Ростова» в эфире «Матч ТВ».

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27 комментариев

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Борис Паныч
Ростов и ростовчан с победой, Локомотив Всегда был очень неудобным и сложным для Нас соперником. Слава Богу выиграли. Ростов на протяжении 6-7 матчей показывает очень добротный футбол. Не хватало Фарта. Надеюсь что дальше будет лучше! Спасибо ребятам за самоотдачу! В этом плане претензий нет!
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zanuda59
А меня беспокоит, что Ростов находится в таблице явно ниже своего уровня . Надеюсь это дело поправимое.
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zanuda59
Вот какие вы зануды. У меня даже в мыслях не было, об описки писать.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Доктор Верховцев
Новый тренер у Ростова?
Ну ты же требовал Карпина выгнать🤦‍♀️
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Кокич
— Василий Иванович, что-то меня Келдыш беспокоит...
— А ты его не чеши, дурак!
©
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Борис Паныч
Ростов и ростовчан с победой, Локомотив Всегда был очень неудобным и сложным для Нас соперником. Слава Богу выиграли. Ростов на протяжении 6-7 матчей показывает очень добротный футбол. Не хватало Фарта. Надеюсь что дальше будет лучше! Спасибо ребятам за самоотдачу! В этом плане претензий нет!
Чуть-чуть уточню: Локо для нас самый сложный соперник за всё время чемпионата России.
+3
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Ovanes О
Ответ SON66
Ничего эта игра не изменит. Локо в призерах, комбайнеры в стыках. Понеслася минусить. Ахахахв
Локомотив??? Шестое, седьмое место это ваш финишь! А ростов команда молодая не постоянная может у любова выиграть и любому проиграть, может быть в пятёрке а может и в десятке но что бы не случилось мы болеем и верим нашь клуб!
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Zidan GOAT
Новый тренер «Ростова» Валерий Крапин
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Фрош
Сейчас Ростову нужны очки, очки в банке - остальное неважно ни разу.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ SON66
Ничего эта игра не изменит. Локо в призерах, комбайнеры в стыках. Понеслася минусить. Ахахахв
А можешь свои слова на примере прошлого сезона подтвердить?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ SON66
Ничего эта игра не изменит. Локо в призерах, комбайнеры в стыках. Понеслася минусить. Ахахахв
А почему всего в стыках, а не напрямую в пердив то?
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ SON66
Комбайнер, ты хоть пять классов то закончил? Грамматика на уровне 🙃
Ой, кто тут? Чаю принеси.
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Очки Дани Алвеса
Крапин? Опять этот медиафутбол????
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zanuda59
Ответ SON66
Ничего эта игра не изменит. Локо в призерах, комбайнеры в стыках. Понеслася минусить. Ахахахв
А разница всего в четыре очка. У тебя даже минусов больше.
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Борис Паныч
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Чуть-чуть уточню: Локо для нас самый сложный соперник за всё время чемпионата России.
Ну как-то так, главное что мысль правильная. Искал тебя сегодня на трибуне, не нашёл. Времени не было .
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Ovanes О
Ответ SON66
Комбайнер, ты хоть пять классов то закончил? Грамматика на уровне 🙃
Ничего личного! Сегодня комбайнëры оказались сильнее машинистов !
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krostis
Ответ Quiet Dad
это по-литовски?)
по-этсонски
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Faust Doc
Ответ Quiet Dad
это по-литовски?)
по спортовски)))
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Faust Doc
Лаверий Крапин:
- Ун и?
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