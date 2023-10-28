Карпин об 1:0 с «Локо»: «И оборона беспокоит, и атака беспокоит – все беспокоит. Нормальная игра, забивать только надо»
Валерий Карпин оценил игру «Ростова» с «Локомотивом» в 13-м туре Мир РПЛ.
Ростовчане одержали победу со счетом 1:0.
– Нормальная игра была. Были атаки, были моменты. Забивать только надо.
– То, что не забивали, насколько вас беспокоит? Атак много, но, кроме удара на 3-й минуте, мяч цели больше не достиг.
– Даже если это меня очень беспокоит, что теперь? Ну беспокоит. И оборона беспокоит, и атака беспокоит – все беспокоит.
– Как оцените действия Ланговича, почему вышел именно он?
– Потому что нужен был рост. Он помог не только при стандартах. Когда соперник перешел на навал, Лангович очень помог.
Дело не в том, что соперник перестроился. Давление возросло, потому что в более прямолинейным футбол стал играть соперник, скажем так.
– Самоотдача на идеальном уровне?
– Как всегда. Практически как всегда, – сказал главный тренер «Ростова» в эфире «Матч ТВ».
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