Карпин об 1:0 с «Локо»: «И оборона беспокоит, и атака беспокоит – все беспокоит. Нормальная игра, забивать только надо»

Валерий Карпин оценил игру «Ростова» с «Локомотивом» в 13-м туре Мир РПЛ.

Ростовчане одержали победу со счетом 1:0.

– Нормальная игра была. Были атаки, были моменты. Забивать только надо.

– То, что не забивали, насколько вас беспокоит? Атак много, но, кроме удара на 3-й минуте, мяч цели больше не достиг.

– Даже если это меня очень беспокоит, что теперь? Ну беспокоит. И оборона беспокоит, и атака беспокоит – все беспокоит.

– Как оцените действия , почему вышел именно он?

– Потому что нужен был рост. Он помог не только при стандартах. Когда соперник перешел на навал, Лангович очень помог.

Дело не в том, что соперник перестроился. Давление возросло, потому что в более прямолинейным футбол стал играть соперник, скажем так.

– Самоотдача на идеальном уровне?

– Как всегда. Практически как всегда, – сказал главный тренер « » в эфире « ».

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