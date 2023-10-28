«Локомотив» не побеждает три матча подряд в РПЛ – поражение и две ничьих

«Локомотив» не выигрывает три матча подряд.

Команда тренера уступила « » (0:1) в матче 13-го тура Мир .

В последних трех матчах « » также дважды сыграл вничью – против «Динамо» (0:0) и «Урала» (2:2).

Московский клуб находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 20 очков в 13 играх.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!