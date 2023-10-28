«Локомотив» не побеждает три матча подряд в РПЛ – поражение и две ничьих
«Локомотив» не выигрывает три матча подряд.
Команда тренера Михаила Галактионова уступила «Ростову» (0:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ.
В последних трех матчах «Локомотив» также дважды сыграл вничью – против «Динамо» (0:0) и «Урала» (2:2).
Московский клуб находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 20 очков в 13 играх.
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В его адрес никакого хейта, очков со Спартаком у Локо поровну.
Но Абаскаль в глазах журналюг и мостовых лузер, а Галактионов молодой перспективный тренер.
Он же всего на 5 лет СТАРШЕ Абаскаля
Великий!
Не понял замены Пиняева на Антона (