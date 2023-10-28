«Локомотив» не побеждает три матча подряд в РПЛ – поражение и две ничьих

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» не выигрывает три матча подряд.

Команда тренера Михаила Галактионова уступила «Ростову» (0:1) в матче 13-го тура Мир РПЛ.

В последних трех матчах «Локомотив» также дважды сыграл вничью – против «Динамо» (0:0) и «Урала» (2:2).

Московский клуб находится на пятом месте в турнирной таблице, набрав 20 очков в 13 играх.

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15 комментариев

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Кирилл Демченко
Ответ Олег Ивакин
В гений Галактионова продолжают верить. В его адрес никакого хейта, очков со Спартаком у Локо поровну. Но Абаскаль в глазах журналюг и мостовых лузер, а Галактионов молодой перспективный тренер. Он же всего на 5 лет СТАРШЕ Абаскаля
слушайте ну это какой то мрак. вы реально на столько сектанты что не видите разницы между галактионовым и Абаскалем?! Галактионов взял команду , которая была в полной Ж. и с ним команда провела лучшую весну среди всех клубов рпл и сейчас да она может и выглядит не очень, но на галактионова не потратили 40 млн евро на трансферы , Галактионов не выгонял игроков из команды когда они и года ещё не провели в клубе . какие заслуги есть у Абаскаля?! третье место которое подарил им Ростов ? вылет из кубка два раза и один раз от команды из ФНЛ ? даже если мы сейчас сравним статистику по пропущенным и забитым у Локо лучше . неужели вы не видите разницу ?
+8
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Олег Ивакин
В гений Галактионова продолжают верить.
В его адрес никакого хейта, очков со Спартаком у Локо поровну.
Но Абаскаль в глазах журналюг и мостовых лузер, а Галактионов молодой перспективный тренер.
Он же всего на 5 лет СТАРШЕ Абаскаля
+14
-9
+5
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Daniel End
Галактионову пора задуматься, то одни отскоки, вот теперь ещё и Валере влетели, хотя состав в 3 раза дороже, да ещё и по игре.
+4
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Тренерские конспекты Бормана
Галактионов с богатеньким Локомотивом и хорошим составом набрал на 3 очка больше нищего ПариНН ( у которых игра в запасе).
Великий!
+6
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Artemij Matroskin
чтож ,снова про..аный шанс подтянуться к тройке призеров ....
+2
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+2
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Loko67
Физрук поплыл
+2
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Очки Дани Алвеса
Наверное, сегодня Дзюба все-таки интервью после игры не даст.
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Иван Ткаченко
а на варе сегодня за Дзюбу работали наверно двумя руками
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malenkaya_kisa69
Смотрю в телеге группу Локо , ребят и тренера поливают грязью. Такие нытики , игра не идеально, но не безнадёжна. Сегодня не шло ничего .
Не понял замены Пиняева на Антона (
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Роман Грожан
локомотив конечно... состав явно стал слабее после ухода немцев, особенно интересная идея ставить номинальных защитников в полузащиту, локо везло, но везти не может всегда. Даже Дзюба не сможет всегда вытаскивать команду со странным выбором состава, так еще и без особой игры
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Иван Ткаченко
Ответ Очки Дани Алвеса
Наверное, сегодня Дзюба все-таки интервью после игры не даст.
да на варе за него играли двумя руками
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NIK7478
Ответ Кирилл Демченко
слушайте ну это какой то мрак. вы реально на столько сектанты что не видите разницы между галактионовым и Абаскалем?! Галактионов взял команду , которая была в полной Ж. и с ним команда провела лучшую весну среди всех клубов рпл и сейчас да она может и выглядит не очень, но на галактионова не потратили 40 млн евро на трансферы , Галактионов не выгонял игроков из команды когда они и года ещё не провели в клубе . какие заслуги есть у Абаскаля?! третье место которое подарил им Ростов ? вылет из кубка два раза и один раз от команды из ФНЛ ? даже если мы сейчас сравним статистику по пропущенным и забитым у Локо лучше . неужели вы не видите разницу ?
Галактионов-пока что слабый тренер!Игра налицо. Сказал, что приехали в Ростов выигрывать(!). Ну, и?! Только в первом тайме должны были штуки 3 пропустить, но отскочили.
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Кирилл Демченко
Ответ NIK7478
Галактионов-пока что слабый тренер!Игра налицо. Сказал, что приехали в Ростов выигрывать(!). Ну, и?! Только в первом тайме должны были штуки 3 пропустить, но отскочили.
кто то сказал что он сильный тренер?! я вообще не понимаю как вы это определяете сидя дома кто сильный , а кто слабый тренер. насчёт того что он сказал , приехал побеждать, а что он должен был сказать? команды +- равные , даже коэффициенты были равные, что бывает редко . поэтому логично что они приехали побеждать и что он так сказал, вот если бы например какой нибудь аутсайдер, то тогда можно бы было сказать главному тренеру , что мы приехали заработать очки 1-3 без разницы.
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goleodor
Ответ Олег Ивакин
В гений Галактионова продолжают верить. В его адрес никакого хейта, очков со Спартаком у Локо поровну. Но Абаскаль в глазах журналюг и мостовых лузер, а Галактионов молодой перспективный тренер. Он же всего на 5 лет СТАРШЕ Абаскаля
Предлагаю мировую: оба лузеры!!!
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