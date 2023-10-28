«Реал» обыграл «Барсу» в 103-й раз. У каталонцев 100 побед в класико
«Реал» опережает «Барселону» по числу побед в очных матчах.
Сегодня мадридская команда одержала победу в 11-м туре Ла Лиги со счетом 2:1.
«Реал» обыграл «Барселону» в официальном матче в 103-й раз. Каталонцы одержали 100 побед в класико, 52 раза фиксировалась ничья.
Общий счет матчей между «Реалом» и «Барсой» – 426:416 в пользу мадридцев.
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Это ты называешь адекватность?
Твое сообщение больше похоже на слезы)
Называть королевский клуб деревенщиной
Ох уж эти провинциальные замашки