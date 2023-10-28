«Реал» обыграл «Барсу» в 103-й раз. У каталонцев 100 побед в класико

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Класико Футбол

«Реал» опережает «Барселону» по числу побед в очных матчах.

Сегодня мадридская команда одержала победу в 11-м туре Ла Лиги со счетом 2:1.

«Реал» обыграл «Барселону» в официальном матче в 103-й раз. Каталонцы одержали 100 побед в класико, 52 раза фиксировалась ничья.

Общий счет матчей между «Реалом» и «Барсой» – 426:416 в пользу мадридцев.

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58 комментариев

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x100
Что творит Беллингем - это просто невероятно. Джуд забивает со старта в трех играх ЛЧ подряд, причем победные. И в первом же Эль-Класико дубль в гостях и опять с победным. Вообще множество победных голов в Ла Лиге за 10 сыгранных им игр с 10 же голами на старте и ни одного пенальти - все голы с игры. Плюс 3 ассиста. Кто еще ТАК стартовал в Мадриде за последние 70 лет? ¡VAMOS!
+80
-6
+74
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raiska123
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Ты же мой хороший , не грусти малыш
+41
-2
+39
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JENNINGS
Эх, жаль, Барсамания забанен)) Он ведь по-любому накануне поставил бы на победу «Барселоны» )))
+38
-4
+34
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Skamar
Ответ x100
Что творит Беллингем - это просто невероятно. Джуд забивает со старта в трех играх ЛЧ подряд, причем победные. И в первом же Эль-Класико дубль в гостях и опять с победным. Вообще множество победных голов в Ла Лиге за 10 сыгранных им игр с 10 же голами на старте и ни одного пенальти - все голы с игры. Плюс 3 ассиста. Кто еще ТАК стартовал в Мадриде за последние 70 лет? ¡VAMOS!
Криштиану )
+23
-6
+17
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ZA.RMA
Ответ JENNINGS
Эх, жаль, Барсамания забанен)) Он ведь по-любому накануне поставил бы на победу «Барселоны» )))
А где дядя Риго? :(
+16
-4
+12
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Panurge From hell
Ответ x100
Что творит Беллингем - это просто невероятно. Джуд забивает со старта в трех играх ЛЧ подряд, причем победные. И в первом же Эль-Класико дубль в гостях и опять с победным. Вообще множество победных голов в Ла Лиге за 10 сыгранных им игр с 10 же голами на старте и ни одного пенальти - все голы с игры. Плюс 3 ассиста. Кто еще ТАК стартовал в Мадриде за последние 70 лет? ¡VAMOS!
не в тему,но какой же Винисиус дурак и нытик.Как бы было замечательно,если бы вместо него в связке с Джудом играла Черепаха.
+15
-5
+10
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alirealya
Удивительно какой баланс на протяжении такого промежутка.
+10
-1
+9
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Stanislav Vlasov
В ЛЧ 2021022 я стал седым, болея за эту команду. В этом сезоне я, похоже, ещё и полысею...
+8
-1
+7
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Iamliam
Ответ Stanislav Vlasov
В ЛЧ 2021022 я стал седым, болея за эту команду. В этом сезоне я, похоже, ещё и полысею...
Стал седым, читая вот это «ЛЧ 2021022»
+7
-2
+5
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JENNINGS
Ответ ZA.RMA
А где дядя Риго? :(
Спрятался)
+8
-3
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войд
Реал исторический хозяин бчк)
+20
-16
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raiska123
Ответ GuruFutbola
Все правильно
Мы же сегодня созвонимся родной ?
+4
0
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mor1ed
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
"Спокойно реагируют"? Кто же победу 4:0 вспоминал целый год?
+5
-1
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Жанибек Аймешов
Реал купил Беллингема на 103 лимонов, чтобы выиграт матч классико 103 раз
+4
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добрый грек
Владеем каталонией.
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Дилшод
ну что же статистика доказывает , Реал просто история 📜 Hala MADRID🙌🙌
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raiska123
Ответ GuruFutbola
Комментарий удален модератором
Они ничего не понимают в футболе пупсик ❤️❤️
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Сергей Логинов
Где эскортное мнение? Обещал же, что Джуд мяча не коснётся
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ GuruFutbola
Комментарий скрыт
Не надо грязи Судья отработал хорошо, Барса на прямых ногах провела весь второй тайм и заслуженно проиграла. На нынешний месяц ни чего не потеряно, вернутся травмированные игроки и дадим бой Реалу как положено! Реал с победой, болельщики Барсы не должны расстраиваться, вся борьба впереди!
+2
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Cruel Snake
Ответ ZA.RMA
А где дядя Риго? :(
В прозвище своего клуба. Согласен грубо, но это так
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Zenit2013
Ответ ScaryClown$
Барса была всегда выше Реала,статистика подтверждает,Реал только недавно вышел в отрыв небольшой.
Теперь считай трофеи и плачь
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Роман
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Комментарий удален пользователем
У тебя в нике "Барса больше чем клуб".
Это ты называешь адекватность?
Твое сообщение больше похоже на слезы)
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Алексей Даценко
Ответ raiska123
Ты же мой хороший , не грусти малыш
Мальчик поплыл 😁

Называть королевский клуб деревенщиной

Ох уж эти провинциальные замашки
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raiska123
Ответ GuruFutbola
Ахахах, нет
Почему ты так люто отрицаешь здесь наша общение , если в теле и в инста мы общаемся ?
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Аскетизмом погоняю
Унижение Барселоны - это определённо хорошие выходные 😁
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