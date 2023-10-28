Модрич проводит 500-й матч за «Реал» – против «Барсы». Дебютировал он тоже в класико

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Класико Футбол

Лука Модрич проводит 500-ю игру в составе «Реала».

Полузащитник мадридского вышел на замену на 63-й минуте матча против «Барселоны» (1:1, второй тайм). Это 500-я игра 38-летнего футболиста в составе «сливочных».

Модрич присоединился к «Реалу» в 2012 году. Его дебют тоже пришелся на игру против «Барселоны» – тогда мадридцы победили со счетом 2:1. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Реал». 

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15 комментариев

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corazón blanco
Легендище. Один из моих самых любимых игроков, который на поле умеет абсолютно все. Причем его уважают практически все, вне зависимости от клубных пристрастий. Маленький гений - большой игры.
+26
0
+26
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Artem Piatkov
Превзошёл Хави и Иньесту
+20
-6
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Данил Попов
Настоящая легенда и профессионал!
+9
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Алинұр Ержанұлы
Ответ Artem Piatkov
Превзошёл Хави и Иньесту
да
+6
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Maksat.Ak.RM
Ответ corazón blanco
Легендище. Один из моих самых любимых игроков, который на поле умеет абсолютно все. Причем его уважают практически все, вне зависимости от клубных пристрастий. Маленький гений - большой игры.
Культура движение и паса космос... именно его нехватала первом тайме ...он спокойный....
+3
0
+3
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Тиджани Бабангида
Даже не верится. Модрич -легенда.
+2
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vincere
Один из лучших игроков за последнюю четверть века.
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Sadullo
Когда вышел ромеу я выпил карвалол
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Kent88
Легенда.
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Кокич
От класико до класико
Играет Модрич классненько.
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Молодой Френки
Легенда!
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akaAzazello
1й матч или 500й - всё-равно 2:1 ;)
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Faulheit
Ответ Artem Piatkov
Превзошёл Хави и Иньесту
Хави+Иньеста = Модрич
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