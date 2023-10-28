Модрич проводит 500-й матч за «Реал» – против «Барсы». Дебютировал он тоже в класико

Лука Модрич проводит 500-ю игру в составе «Реала».

Полузащитник мадридского вышел на замену на 63-й минуте матча против «Барселоны» (1:1, второй тайм). Это 500-я игра 38-летнего футболиста в составе «сливочных».

присоединился к « » в 2012 году. Его дебют тоже пришелся на игру против «Барселоны» – тогда мадридцы победили со счетом 2:1.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча « » – «Реал».

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