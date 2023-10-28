«Изумительный прием». Конор Макгрегор прилетел в Саудовскую Аравию на бой Фьюри – Нганну
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор прилетел в Саудовскую Аравию.
Ирландский боец станет VIP-гостем вечера бокса, который возглавит поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.
«Изумительный прием», – написал Макгрегор в соцсетях.
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