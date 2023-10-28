«Изумительный прием». Конор Макгрегор прилетел в Саудовскую Аравию на бой Фьюри – Нганну

Теги Тайсон Фьюри Конор Макгрегор бокс Фрэнсис Нганну Фьюри – Нганну Бокс/MMA/UFC

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор прилетел в Саудовскую Аравию.

Ирландский боец станет VIP-гостем вечера бокса, который возглавит поединок Тайсона Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

«Изумительный прием», – написал Макгрегор в соцсетях.

Фьюри и Нганну решат, кто из них самый опасный на планете: онлайн боксерского боя в Саудовской Аравии

Усик обратился к Нганну: «Фрэнсис, осторожнее. Фьюри мне нужен 23 декабря»

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3 комментария

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Эксперт Спортс
Постарел
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