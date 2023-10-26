Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри – Нганну и другие бои

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября состоится боксерский турнир компании Queensberry, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе за специальный пояс WBC между (33-0-1) и (дебют на профессиональном ринге).

Другие бои турнира:

Фабио Уордли (16-0) – Дэвид Аделейе (12-0);

(32-3) – Саймон Кин (23-1);

Арсланбек Махмудов (17-0) – Джуниор Энтони Райт (20-4-1).

Официальной трансляции турнира в России не будет. Поединки покажет платформа TNT Sports Box Office, начало трансляции в 21:00 по мск.

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