Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри – Нганну и другие бои
В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября состоится боксерский турнир компании Queensberry, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе за специальный пояс WBC между Тайсоном Фьюри (33-0-1) и Фрэнсисом Нганну (дебют на профессиональном ринге).
Другие бои турнира:
- Фабио Уордли (16-0) – Дэвид Аделейе (12-0);
- Джозеф Паркер (32-3) – Саймон Кин (23-1);
- Арсланбек Махмудов (17-0) – Джуниор Энтони Райт (20-4-1).
Официальной трансляции турнира в России не будет. Поединки покажет платформа TNT Sports Box Office, начало трансляции в 21:00 по мск.
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Вечер бокса в Эр-Рияде, Фьюри – Нганну: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
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