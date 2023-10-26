Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри – Нганну и другие бои

Теги Тайсон Фьюри бокс Джозеф Паркер Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 28 октября состоится боксерский турнир компании Queensberry, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе за специальный пояс WBC между Тайсоном Фьюри (33-0-1) и Фрэнсисом Нганну (дебют на профессиональном ринге).

Другие бои турнира:

  • Фабио Уордли (16-0) – Дэвид Аделейе (12-0);
  • Джозеф Паркер (32-3) – Саймон Кин (23-1);
  • Арсланбек Махмудов (17-0) – Джуниор Энтони Райт (20-4-1).

Официальной трансляции турнира в России не будет. Поединки покажет платформа TNT Sports Box Office, начало трансляции в 21:00 по мск.

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Вечер бокса в Эр-Рияде, Фьюри – Нганну: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

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4 комментария

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as009595@icloud.com
Рад за Нганну, шансов на победу нет практически, но здесь как говорится главное участие
+11
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Евгений Цыбульников
Опять центральной части России повезло))
+2
0
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serdar cherkezov
я не понял, 4 боя что ли всего?!
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Sergio_Sergio
Ответ serdar cherkezov
я не понял, 4 боя что ли всего?!
Основной Кард видимо
+1
0
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