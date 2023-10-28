Усик – о Фьюри: «Он хотел залезть мне в голову, но оказалось все наоборот. Я знаю, что Тайсон боится меня»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик обратился к Тайсону Фьюри.

«Тайсон Фьюри – это тот, кто слишком много говорит. Его план состоял в том, чтобы оказаться в моей голове. Но реальность такова, что я в его голове.

Я знаю, что ты боишься драться со мной. Но, мой друг, тебе придется выйти на ринг 23 декабря со мной. И ты будешь побит», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.

Усик обратился к Нганну: «Фрэнсис, осторожнее. Фьюри мне нужен 23 декабря»

Фьюри и Усик должны подраться 23 декабря. Об этом сообщил менеджер Тайсона

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5 комментариев

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Konstantin I
Душевно больных не боятся, их опасаются, после фоточек последнего года только специализированные доктора с ним могут спокойно общаться
+6
-5
+1
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Rus83
жду нокаута рэббита
+2
-1
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DAI1980
Он хотел залезть мне в голову, но там никого не было
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Rus83
жду нокаута рэббита
Жди
0
0
0
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