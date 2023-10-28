«Локомотив» и «Олово» выпустили совместную капсулу

Футбольный клуб «Локомотив» и российский бренд «Олово» выпустили лимитированную линию одежды, вдохновленную богатым наследием железнодорожников. Коллекция, продажа которой стартовала 21 октября, связывает поколения, обращаясь к футболу, семидесятым, символам эпохальных событий, духу и эстетике студентов-строителей БАМа.

Капсула подчеркивает преемственность поколений большой красно-зеленой семьи: от истоков железнодорожного футбола, легенд клуба и строителей Байкало-Амурской магистрали до нынешних игроков молодежной команды и болельщиков. Компасом при создании коллекции служили ценности «Локомотива»: непрерывный труд, саморазвитие, дружба и семейный дух — то, что было важно в прошлом веке и останется таковым навсегда.

Стройка Байкало-Амурской магистрали стала точкой соприкосновения «Локомотива» и «Олова», осмысливающего советское наследие. Коллекция вдохновлена эстетикой и духом студентов-строителей БАМа — оптимизмом и радостью от чувства единения, причастностью к будущему и молодостью. Фотографии со стройки восхищают колоритным смешением стилей и назначений. Вещи из образов студентов отражают три направления в слоях одежды: безопасность (ярко-оранжевые жилеты), функциональность (куртки и рабочие брюки), привезенная из дома собственная одежда (уютные клетчатые рубашки).

К запуску коллекции клуб провел концептуальную фотосессию. Ее героями стали игроки и тренеры «Локомотива». Футболисты Константин Марадишвили, Максим Ненахов, Михаил Щетинин примерили капсулу между тренировками на базе в Баковке. В фотосете на домашнем стадионе в коллекции запечатлены футболистки Ирина Подшибякина, Анна Соловьева, Яна Шеина, тренеры Сергей Никитин, Геннадий Гришин, Елена Фомина. Таким образом особо подчеркивается, что вещи из коллекции — это то, что объединяет большую и разную семью «Локомотива» по обе стороны от кромки поля и далеко за его пределами.