Почеттино о матче «Челси» в канун Рождества: «У меня с женой 31-я годовщина. Думаю, мне не удастся убедить ее приехать в Вулверхэмптон»

Маурисио Почеттино пошутил, что матч «Челси» испортит ему годовщины свадьбы.

Выездной матч «Челси» с « » состоится днем 24 декабря, в канун католического Рождества. Такое в случилось впервые за 28 лет. Фанаты лондонцев заявили, что это «неприемлемо».

«Наши фанаты недовольны? Я тоже. Я недоволен еще и потому, что 23-го у нас 31-я годовщина [свадьбы], а мне надо ехать в Вулверхэмптон.

Меня не будет дома вечером 23-го. Затем 24-е – действительно важный вечер для аргентинцев, и я надеюсь приехать вовремя, чтобы отпраздновать это событие.

Я думаю, что изменить ситуацию [с датой матча] непросто. Нужно принять это. Мы в Англии – и здесь все иначе, чем в остальном мире. Мне нужно адаптироваться, и даже если я недоволен, мне нужно приложить все усилия.

Думаю, мне не удастся убедить жену приехать [в Вулверхэмптон]», – пошутил главный тренер « » .

«Челси» поставили матч АПЛ в канун Рождества. Такого не было 28 лет, фанаты злятся и требуют отмену

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