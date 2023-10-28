Почеттино о матче «Челси» в канун Рождества: «У меня с женой 31-я годовщина. Думаю, мне не удастся убедить ее приехать в Вулверхэмптон»

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Маурисио Почеттино пошутил, что матч «Челси» испортит ему годовщины свадьбы.

Выездной матч «Челси» с «Вулверхэмптоном» состоится днем 24 декабря, в канун католического Рождества. Такое в АПЛ случилось впервые за 28 лет. Фанаты лондонцев заявили, что это «неприемлемо».

«Наши фанаты недовольны? Я тоже. Я недоволен еще и потому, что 23-го у нас 31-я годовщина [свадьбы], а мне надо ехать в Вулверхэмптон.

Меня не будет дома вечером 23-го. Затем 24-е – действительно важный вечер для аргентинцев, и я надеюсь приехать вовремя, чтобы отпраздновать это событие.

Я думаю, что изменить ситуацию [с датой матча] непросто. Нужно принять это. Мы в Англии – и здесь все иначе, чем в остальном мире. Мне нужно адаптироваться, и даже если я недоволен, мне нужно приложить все усилия.

Думаю, мне не удастся убедить жену приехать [в Вулверхэмптон]», – пошутил главный тренер «Челси» Почеттино.

«Челси» поставили матч АПЛ в канун Рождества. Такого не было 28 лет, фанаты злятся и требуют отмену

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6 комментариев

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onsigne
Ответ Михаил Сафонов
Думаю за такую зэпэшку тебе грех жаловаться
А ещё можно Почеттино в ногу выстрелить, Кукурелью за волосы подвесить на трибуне, Энцо в черный цвет покрасить, ведь за такую зп-ху им грех жаловаться.
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onsigne
Ответ Михаил Сафонов
Ну если годовщина свадьбы и выстрел в ногу для тебя одно и тоже, то сочувствую тебе, ты можешь жаловаться.
Не одно и то же, но это не значит, что у хорошо зарабатывающих людей из профессионального футбола не может быть таких же потребностей, как у других людей.
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«Конечно же, я не водил жену на матч «Рочдейла» в качестве свадебного подарка. Это был её день рождения. Что я, дурак жениться в разгар сезона? В любом случае это был всего лишь матч резервной команды».
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