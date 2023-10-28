Почеттино о матче «Челси» в канун Рождества: «У меня с женой 31-я годовщина. Думаю, мне не удастся убедить ее приехать в Вулверхэмптон»
Маурисио Почеттино пошутил, что матч «Челси» испортит ему годовщины свадьбы.
Выездной матч «Челси» с «Вулверхэмптоном» состоится днем 24 декабря, в канун католического Рождества. Такое в АПЛ случилось впервые за 28 лет. Фанаты лондонцев заявили, что это «неприемлемо».
«Наши фанаты недовольны? Я тоже. Я недоволен еще и потому, что 23-го у нас 31-я годовщина [свадьбы], а мне надо ехать в Вулверхэмптон.
Меня не будет дома вечером 23-го. Затем 24-е – действительно важный вечер для аргентинцев, и я надеюсь приехать вовремя, чтобы отпраздновать это событие.
Я думаю, что изменить ситуацию [с датой матча] непросто. Нужно принять это. Мы в Англии – и здесь все иначе, чем в остальном мире. Мне нужно адаптироваться, и даже если я недоволен, мне нужно приложить все усилия.
Думаю, мне не удастся убедить жену приехать [в Вулверхэмптон]», – пошутил главный тренер «Челси» Почеттино.
«Челси» поставили матч АПЛ в канун Рождества. Такого не было 28 лет, фанаты злятся и требуют отмену
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