Лучший игрок недели в ЛЧ – форвард «Порту» Эванилсон, сделавший хет-трик против «Антверпена»
Определился лучший игрок недели в Лиге чемпионов.
Им стал «Порту» Эванилсон, забивший три гола в матче с «Антверпеном» (4:1) с трех ударов по воротам.
На приз претендовали защитник «РБ Лейпциг» Давид Раум, форвард «Фейеноорда» Сантьяго Хименес и нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус.
Удивительный хет-трик в ЛЧ – за тайм со скамейки. Блеснул Эванилсон из «Порту»
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
6 комментариев