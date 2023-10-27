Лучший игрок недели в ЛЧ – форвард «Порту» Эванилсон, сделавший хет-трик против «Антверпена»

Определился лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

Им стал «Порту» Эванилсон, забивший три гола в матче с «Антверпеном» (4:1) с трех ударов по воротам.

На приз претендовали защитник « » , форвард « » Сантьяго Хименес и нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус.

Удивительный хет-трик в ЛЧ – за тайм со скамейки. Блеснул Эванилсон из «Порту»

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!