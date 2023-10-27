Лучший игрок недели в ЛЧ – форвард «Порту» Эванилсон, сделавший хет-трик против «Антверпена»

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Определился лучший игрок недели в Лиге чемпионов.

Им стал «Порту» Эванилсон, забивший три гола в матче с «Антверпеном» (4:1) с трех ударов по воротам.

На приз претендовали защитник «РБ Лейпциг» Давид Раум, форвард «Фейеноорда» Сантьяго Хименес и нападающий «Арсенала» Габриэл Жезус.

Удивительный хет-трик в ЛЧ – за тайм со скамейки. Блеснул Эванилсон из «Порту»

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6 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Трёшку отгрузил - плюшку получил👍
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ArnoNeputevy
Им стал «Порту» Эванилсон// Точнее, им стал порт Эванилсон (Бразилия)
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Begench Berdimuradov
Достойно. вышел по замену когда команда проигрывал и сделал хет трик
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FOOTBALL Live
Ответ werowolf-gears
Почему не Джуд?
а что джуд?за что?
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