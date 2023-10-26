Эванилсон – 7-й игрок в истории ЛЧ, сделавший хет-трик после выхода на замену

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Форвард «Порту» Эванилсон забил три гола в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Антверпеном» (4:1), выйдя на поле на 44-й минуте.

Бразилец стал 7-м игроком в истории турнира, сделавшим хет-трик после выхода на замену.

Ранее это удалось Мохамеду СалахуЛиверпуль», в 2022 году), Маркусу Рэшфорду («МЮ», 2020), Килиану Мбаппе («ПСЖ», 2019), Хосебе Льоренте («Вильярреал», 2008), Вальтеру Пандиани («Депортиво», 2011) и Уве Реслеру («Кайзерслаутерн»), 1998).

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11 комментариев

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Mesut Ozil
всё, теперь Порту продаст его за 100 миллионов
+23
-3
+20
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Donald J. Trump
Ответ Arman Markosyan 25
А Лукас Моура?
Моура в том матче вышел в стартовом составе.
+11
-1
+10
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mmaxx
С Пандиани и 2011 промахнулись немного. А так, "Депортиво" с 0:3 отыгрался тогда на 4:3
+7
0
+7
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Камил Мамедов
Ответ IRON REDS
Тристан и Пандиани вроде по 2 гола забили тогда
у Пандиани хет-трик, но в 2001
+3
0
+3
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Люблю осень
Барбоза? Судя по бразильским сериалам, Барбоз там как у нас Ивановых.
+1
0
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Roaltar
Первый лавочник, вышедший на замену и сделавший хеттрик Уве Реслер, еще в 93-94 году пересекался с полевым генералом (тогда еще сержантом) Станиславом Черчесовым в Динамо Дрезден. Просто фан фэкт)
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LİVERPOOL
а где Роналдо был в Ювентусе
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Шукрулло Исоходжаев
Ответ Mesut Ozil
всё, теперь Порту продаст его за 100 миллионов
Хорошая цена
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Three Days Grace
Ответ Mesut Ozil
всё, теперь Порту продаст его за 100 миллионов
надоели эти шутки. Порту никогда так дорого не продавал. Рекордная продажа была этим летом - 60 млн за Отавио. А до него дороже 50 млн никого не было
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