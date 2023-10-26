Эванилсон – 7-й игрок в истории ЛЧ, сделавший хет-трик после выхода на замену

Форвард « » забил три гола в матче группового этапа чемпионов с «Антверпеном» (4:1), выйдя на поле на 44-й минуте.

Бразилец стал 7-м игроком в истории турнира, сделавшим хет-трик после выхода на замену.

Ранее это удалось (« », в 2022 году), Маркусу Рэшфорду («МЮ», 2020), Килиану Мбаппе («ПСЖ», 2019), Хосебе Льоренте («Вильярреал», 2008), Вальтеру Пандиани («Депортиво», 2011) и Уве Реслеру («Кайзерслаутерн»), 1998).

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