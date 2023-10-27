Газзаев поддержал идею подачи Россией заявки на проведение Евро в 2036-м или 2040-м: «Страна провела лучший ЧМ, у нас прекрасная инфраструктура»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Футбол

Валерий Газзаев поддержал идею подачи Россией заявки на проведение Евро.

«Считаю, что подача Россией заявки на проведение чемпионата Европы в 2036-м или 2040 году будет абсолютно здравым и умным решением. Текущая политическая ситуация в мире не будет длиться вечно. На мой взгляд, для этого предложения есть все основания.

У нас прекрасная инфраструктура, в 2018 году страна провела лучший чемпионат мира по своей организации, безопасности и спортивной составляющей.

Можно даже сказать, что он запомнился болельщикам со всего мира как лучший праздник футбола в истории мировых первенств. Я полностью поддержу данную инициативу РФС», – сказал бывший тренер ЦСКА.

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30 комментариев

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Антимосковский
и подавать надо совместно с украиной и белоруссией, проведем славянский евро💪
+46
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Санитар-волк
В каком же мире бредовых фантазий усатый живёт - впереди исключение из ФИФА с немалой вероятностью. Чинуши бормочут о переходе в Азию. а этот сказок начитался.
+20
-7
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Злобный Конь
Особенно впечатляет стадион в Саранске.
Ну и сочинский "Фишт" которой тихонечко идёт к закату . Может и ошибаюсь,но застройки вокруг Олимпийского парка ,начавшиеся особенно бурно года 2 назад, намекают что "Фишт" при желании снесут ради очередного ЖК.
+9
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OldRedWhite
Ответ Санитар-волк
В каком же мире бредовых фантазий усатый живёт - впереди исключение из ФИФА с немалой вероятностью. Чинуши бормочут о переходе в Азию. а этот сказок начитался.
И даже не в этом дело !
Помните , как рядовые бразильцы были возмущены самим фактом проведения Олимпиады 2016 у них в стране ?
Когда кругом столько социальных проблем и надо их решать , а не заниматься рекламой и показухой !
Мы даже не бразильцы …
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Max Zhomkov
Ответ Overkiller
Вижу как Украина радостно бежит в УЕФА поддерживать вашу идею...
это же прикол, чистой воды. Зачем на него отвечать серьезно, я не понимаю
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Подкат Пенальтьевич
К 36 году все развалится уже, учитывая сколько воровства было при строительстве
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Xm.md
Гав
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Dart_Yoda
Ответ Антимосковский
и подавать надо совместно с украиной и белоруссией, проведем славянский евро💪
Совместно с Эритреей и Северной Кореей подавайте
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Вова Паскаянц
И Азию поддержал ,и Евро поддержал ,какой молодец
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Andrey Yaroslavtsev
Эх , Газзаев. Такой Газзаев...
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Sinister Kid
А то что, этот Евро, «недружественных стран» никого не смущает? И что приедут в Россию «недружественные люди», неся деструктивные ценности? Или расчёт на то что Великий лидер не доживёт до тех времён?
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URALETC
Куда подавать заявку? На деревню - дедушке?
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Тиджани Бабангида
Ну если Газзаев поддержал - тогда все в порядке. ЧЕ и ЧМ считайте уже в кармане
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Владимир Молявин
Толку не будет от заявки. Отфутболят.
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СИ
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Газзаев, что лучше для сплочения страны - принять крымские футбольные Федерации и футбольные Федерации вновь присоединённых территорий в состав РФС или провести затратный и никому не нужный- так как я считаю у нас очень слабая сборная - чм Европы в условиях СВО?
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BillShen
10 лет назад он же предлагал сделать объединенный турнир России и Украины....
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8c8dx72cs7
Ничего не делая 13 лет , стадионы не поими во что превратятся
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Arty Novikoff
За то, что Газзаева называли псом, официально прошу прощения у псов.
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katalonec.uz
Это что Прикол Дня?)
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olander
Они в каком-то своем мире живут?
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Agent Smith
Оптимист.
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