Газзаев поддержал идею подачи Россией заявки на проведение Евро в 2036-м или 2040-м: «Страна провела лучший ЧМ, у нас прекрасная инфраструктура»
Валерий Газзаев поддержал идею подачи Россией заявки на проведение Евро.
«Считаю, что подача Россией заявки на проведение чемпионата Европы в 2036-м или 2040 году будет абсолютно здравым и умным решением. Текущая политическая ситуация в мире не будет длиться вечно. На мой взгляд, для этого предложения есть все основания.
У нас прекрасная инфраструктура, в 2018 году страна провела лучший чемпионат мира по своей организации, безопасности и спортивной составляющей.
Можно даже сказать, что он запомнился болельщикам со всего мира как лучший праздник футбола в истории мировых первенств. Я полностью поддержу данную инициативу РФС», – сказал бывший тренер ЦСКА.
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Ну и сочинский "Фишт" которой тихонечко идёт к закату . Может и ошибаюсь,но застройки вокруг Олимпийского парка ,начавшиеся особенно бурно года 2 назад, намекают что "Фишт" при желании снесут ради очередного ЖК.
Помните , как рядовые бразильцы были возмущены самим фактом проведения Олимпиады 2016 у них в стране ?
Когда кругом столько социальных проблем и надо их решать , а не заниматься рекламой и показухой !
Мы даже не бразильцы …