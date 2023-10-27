Дмитрий Губерниев: «Заявлениями про Евро‑2036 и 2040 РФС хочет показать миру, что мы открыты. Это лучше, чем ни хрена не делать»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Дмитрий Губерниев Матч ТВ Футбол

Дмитрий Губерниев оценил слова РФС о готовности провести Евро 2036 или 2040 года.

В среду генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о готовности России в любой момент подать заявку на проведение европейских чемпионатов 2036 или 2040 года.

«Мы можем провести любые соревнования, хоть завтра. Вопрос в том, кто к нам на них приедет. Мы так хотим показать миру, что мы открыты. Это лучше, чем ни хрена не делать и принять все обстоятельства.

Нам нужна движуха. Опять же, мы готовы проводить абсолютно любые соревнования, но к нам сейчас никто не поедет, за редким исключением», — сказал комментатор и телеведущий.

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17 комментариев

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damondiamond
мы-то открыты, закрыт только один
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валя_стакан
Сборные талибана, хамаса и эритреи уже согласны приехать
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Владислав Ярлыков
Пусть своему начальнику придут и расскажут, как они открыты и что надо сделать, чтобы Россию вернули. В воздух бросаться пустословием не поможет.
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Nick Dovgo
"нам нужна движуха" - движуха уже идет
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SAF22
Ответ damondiamond
мы-то открыты, закрыт только один
да там Цыгановы сегодня 3 часа доказывали, что не один)
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Сергей Жарковский
Вот уж действительно - ума палата!
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Vićtor Diaź
А в чём действия то? В чесании языком?
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Роман Гущин
Интерес к футболу будет падать, смотреть эти матчи - пустая трата времени.
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Владимир Молявин
Пусть пробуют подают заявку. Только толку ноль будет.
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Фан Рубина
Расчёт на то, что европка за эти годы поумнеет и не будет беспричинно уклоняться от матчей. Или больше не сможет этого делать.
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СИ
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Я считаю это Фантазии и создание видимости работы огромного штата РФС и оравдывание огромных зарплат руководства рфс
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CarpaCruciana
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С Хамаса уже приехали, пора мутить мутки и устраивать соревнования!
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damondiamond
Ответ SAF22
да там Цыгановы сегодня 3 часа доказывали, что не один)
нет смысла это смотреть, потому что куда ветер подует, туда и они) так что в глобальном плане - один))
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