Дмитрий Губерниев: «Заявлениями про Евро‑2036 и 2040 РФС хочет показать миру, что мы открыты. Это лучше, чем ни хрена не делать»

Дмитрий Губерниев оценил слова РФС о готовности провести Евро 2036 или 2040 года.

В среду генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о готовности России в любой момент подать заявку на проведение европейских чемпионатов 2036 или 2040 года.

«Мы можем провести любые соревнования, хоть завтра. Вопрос в том, кто к нам на них приедет. Мы так хотим показать миру, что мы открыты. Это лучше, чем ни хрена не делать и принять все обстоятельства.

Нам нужна движуха. Опять же, мы готовы проводить абсолютно любые соревнования, но к нам сейчас никто не поедет, за редким исключением», — сказал комментатор и телеведущий.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!