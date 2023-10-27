Вице-президент РФС высказался о возможной заявке на проведение Евро в России.

Генеральный секретарь РФС Максим Мирофанов сообщил, что речь может идти о турнире 2036 или 2040 года: «Россия готова подать заявку в любой момент. Мы точно сделаем лучше, чем любая другая страна».

Ранее исполком УЕФА признал заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение Евро‑2028 или Евро‑2032 «неподходящей».

– Реально ли подать такую заявку?

– Подать заявку можно. С точки зрения инфраструктуры, Россия готова провести на высочайшем уровне любой турнир – хоть чемпионат мира, хоть чемпионат Европы, хоть чемпионат Азии. Другой вопрос – перспективы этой заявки. В моменте их, перспектив, нет.

– Это лучше, чем ничего не делать?

– Я не могу сказать, что РФС ничего не делает. Наоборот, ведется колоссальная работа, направленная на развитие футбола в стране, систематизация текущих процессов.

Что касается международного трека: давайте сначала дадим твердую и окончательную позицию относительно того, в какой ассоциации мы планируем быть – Европа или Азия.

Так что последовательность должна быть иная: для начала надо договориться о чем‑то с УЕФА, понять, какой алгоритм взаимодействий существует, какая последовательность действий с обеих сторон, потому что важно, чтобы движение навстречу было обоюдным, чтобы не было такого, что мы идем к ним, а нас кормят только обещаниями.

Как только будет понимание перспектив и у нас будут четкие внятные обязательства с их стороны по их же действиям, которые УЕФА готов назвать, тогда и можно подавать заявку, – сказал Денис Соловьев.

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