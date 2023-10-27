Вице-президент РФС о Евро в России: «В моменте перспектив нет. Давайте сначала дадим твердую позицию, где мы планируем быть – в Европе или Азии»
Вице-президент РФС высказался о возможной заявке на проведение Евро в России.
Генеральный секретарь РФС Максим Мирофанов сообщил, что речь может идти о турнире 2036 или 2040 года: «Россия готова подать заявку в любой момент. Мы точно сделаем лучше, чем любая другая страна».
Ранее исполком УЕФА признал заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение Евро‑2028 или Евро‑2032 «неподходящей».
– Реально ли подать такую заявку?
– Подать заявку можно. С точки зрения инфраструктуры, Россия готова провести на высочайшем уровне любой турнир – хоть чемпионат мира, хоть чемпионат Европы, хоть чемпионат Азии. Другой вопрос – перспективы этой заявки. В моменте их, перспектив, нет.
– Это лучше, чем ничего не делать?
– Я не могу сказать, что РФС ничего не делает. Наоборот, ведется колоссальная работа, направленная на развитие футбола в стране, систематизация текущих процессов.
Что касается международного трека: давайте сначала дадим твердую и окончательную позицию относительно того, в какой ассоциации мы планируем быть – Европа или Азия.
Так что последовательность должна быть иная: для начала надо договориться о чем‑то с УЕФА, понять, какой алгоритм взаимодействий существует, какая последовательность действий с обеих сторон, потому что важно, чтобы движение навстречу было обоюдным, чтобы не было такого, что мы идем к ним, а нас кормят только обещаниями.
Как только будет понимание перспектив и у нас будут четкие внятные обязательства с их стороны по их же действиям, которые УЕФА готов назвать, тогда и можно подавать заявку, – сказал Денис Соловьев.
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Мы в Гондурасии.
И пробудем в ней ещё 6,5 лет минимум, если только раньше не случится "Лебединое озеро".
Пока позиция более чем жидкая выходит
То же самое и со странами , а демократия это фикция для умственно отсталых..
В Новгороде денежные мешки нанимали профессиональных крикунов, кто громче кричит того и масть, а сейчас Большие дяди , те же мешки нанимают /формируют СМИ и блргеров, и так же держат масть.
То, что картонная оппозиция спустя пару десятилетий борьбы с кровавым режимом опустилась до распространения откровенных фейков и единственное, что может предложить сочувствующим - ожидание эфира с балетом Петра Ильича - это симптоматика и грустный итог.
Ты помнишь главарей майдана в/на Украине? Где они? а кто там был после? , теперь сменят Зелю и уже окончательно приведут неньку к Руине.
Сотни тысяч убитых и калек , экономика и инфраструктура в труху, долги такие что отдавать детям и внукам ......... И никто ни за что не отвечает. Кто на Кипре, кто в Израиле, кто на Лазурном побережье.
Нет уж, взялся - тяни
ИМХО - после смерти Вована многие поймут каким пушистым и либеральным был сей персонаж.
Чет такое помню в Трех мушкетерах, - господа, Ришелье несомненно был подлец, но мы еще пожалеем о нем и тех временах.
Вот это прикол будет.