Вице-президент РФС о Евро в России: «В моменте перспектив нет. Давайте сначала дадим твердую позицию, где мы планируем быть – в Европе или Азии»

Теги УЕФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Политика Матч ТВ Футбол

Вице-президент РФС высказался о возможной заявке на проведение Евро в России.

Генеральный секретарь РФС Максим Мирофанов сообщил, что речь может идти о турнире 2036 или 2040 года: «Россия готова подать заявку в любой момент. Мы точно сделаем лучше, чем любая другая страна».

Ранее исполком УЕФА признал заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение Евро‑2028 или Евро‑2032 «неподходящей».

– Реально ли подать такую заявку?

– Подать заявку можно. С точки зрения инфраструктуры, Россия готова провести на высочайшем уровне любой турнир – хоть чемпионат мира, хоть чемпионат Европы, хоть чемпионат Азии. Другой вопрос – перспективы этой заявки. В моменте их, перспектив, нет.

– Это лучше, чем ничего не делать?

– Я не могу сказать, что РФС ничего не делает. Наоборот, ведется колоссальная работа, направленная на развитие футбола в стране, систематизация текущих процессов.

Что касается международного трека: давайте сначала дадим твердую и окончательную позицию относительно того, в какой ассоциации мы планируем быть – Европа или Азия.

Так что последовательность должна быть иная: для начала надо договориться о чем‑то с УЕФА, понять, какой алгоритм взаимодействий существует, какая последовательность действий с обеих сторон, потому что важно, чтобы движение навстречу было обоюдным, чтобы не было такого, что мы идем к ним, а нас кормят только обещаниями.

Как только будет понимание перспектив и у нас будут четкие внятные обязательства с их стороны по их же действиям, которые УЕФА готов назвать, тогда и можно подавать заявку, – сказал Денис Соловьев. 

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62 комментария

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Квадратное личико
Мы не в Европе и не в Азии.
Мы в Гондурасии.
И пробудем в ней ещё 6,5 лет минимум, если только раньше не случится "Лебединое озеро".
+41
-12
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Marcus-light
Раз уж у нас всплеск патриотизма, может начнут уже штрафовать чиновников за издевательство над языком. В каком "моменте"? Что за цитаты Мота (или кого-то там)?
+21
-4
+17
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bevooch
Ответ Marcus-light
Раз уж у нас всплеск патриотизма, может начнут уже штрафовать чиновников за издевательство над языком. В каком "моменте"? Что за цитаты Мота (или кого-то там)?
Учитывая, что 50% патриотов в одном предложении делает по паре грамматических ошибок, их этим не проймешь.
+21
-5
+16
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Marcus-light
Ответ Ызяя
Все познается в сравнении. ИМХО - после смерти Вована многие поймут каким пушистым и либеральным был сей персонаж. Чет такое помню в Трех мушкетерах, - господа, Ришелье несомненно был подлец, но мы еще пожалеем о нем и тех временах.
Зачем пушистому и либеральному человеку так держаться за власть 24 года?
+8
-1
+7
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Vićtor Diaź
Уже более полутора лет пытаемся эту твёрдую позицию дать.
Пока позиция более чем жидкая выходит
+7
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Ызяя
Ответ Квадратное личико
Мы не в Европе и не в Азии. Мы в Гондурасии. И пробудем в ней ещё 6,5 лет минимум, если только раньше не случится "Лебединое озеро".
их там 3 или 4 двойника, так что лет 20 ещё без "Лебединого озера".
+9
-3
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Ихарь Окенфэйлов
Планировать вы можете быть где угодно, но пока находитесь в одном известном месте. И как из него выбираться, нет ни у кого ни малейших представлений
+6
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Люблю осень
Ответ marcusdi
загнивающие русофобские Япония, Южная Корея и Австралия будут также стерты с лица земли ударами ракеты "Сармат". Китай и Индия играть не умеют. Так что переходим в Африку.
де юре не перешли в Африку, но де факто процесс идет.
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Александр Пряхин
Ответ Marcus-light
Раз уж у нас всплеск патриотизма, может начнут уже штрафовать чиновников за издевательство над языком. В каком "моменте"? Что за цитаты Мота (или кого-то там)?
Можно же сказать "в данный момент"
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Дмитрий Махаев
мы в #опе!
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Ответ Marcus-light
Представьте, что страна - это семья, большая дружная семья. И вот в первом случае никто ничего особо решать не хочет, а только слушает, что скажет самый старший. А самый старший очень гордится этим, и никогда ничего не делегирует, более того, всячески стремится подчеркнуть вес своего мнения и решения. Во втором случае, каждый отвечает за свою жизнь, имеет свою ответственность, а самый старший - лишл тот чей совет ценен, но не решающий. Какая семья счастливее, какая обречена на вымирание? Возможно, в конкретных ситуациях, на ограниченном промежутке времени - автократия будет эффективнее. Но в долгую - это как раз и есть желание уйти от ответственности, потому что кто тебя осудит? Пешки, которые ничего не могут без тебя? Такой же автократ из соседней страны? Тогда война. А свои поддержат. Нет идеальной политической системы. Нет идеальных людей. Но государство - это общность людей, живущих по Общепринятым законам. Если законы подменяются понятияии - это уже рак этой системы.
Весь сегодняшний мир построен обществом с патриархальными семьями. Как только женщинам дали образование и право голоса- стремительное вымирание с кэфом рождаемости 1.3-1.5
То же самое и со странами , а демократия это фикция для умственно отсталых..
В Новгороде денежные мешки нанимали профессиональных крикунов, кто громче кричит того и масть, а сейчас Большие дяди , те же мешки нанимают /формируют СМИ и блргеров, и так же держат масть.
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Саша Пушкин
Ответ real19024ver
Надежда умирает последней
Кто прокачивает эту и подобные темы? Неполживые СМИ.
То, что картонная оппозиция спустя пару десятилетий борьбы с кровавым режимом опустилась до распространения откровенных фейков и единственное, что может предложить сочувствующим - ожидание эфира с балетом Петра Ильича - это симптоматика и грустный итог.
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andrey kaluga
они реально убеждены, что прям вся азия ждет их?)))))
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Grin of Ant
Ответ Marcus-light
Раз уж у нас всплеск патриотизма, может начнут уже штрафовать чиновников за издевательство над языком. В каком "моменте"? Что за цитаты Мота (или кого-то там)?
«В моменте» это выражение которым пользуются офисные начальники уже как лет 10-15. Никогда его не понял и не понимаю до сих пор. Это паразит.
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Ответ Marcus-light
Зачем пушистому и либеральному человеку так держаться за власть 24 года?
есть такая фраза - демократия (сегодняшняя) это попытка элит уйти от ответственности. Никто ни за что не отвечает.
Ты помнишь главарей майдана в/на Украине? Где они? а кто там был после? , теперь сменят Зелю и уже окончательно приведут неньку к Руине.
Сотни тысяч убитых и калек , экономика и инфраструктура в труху, долги такие что отдавать детям и внукам ......... И никто ни за что не отвечает. Кто на Кипре, кто в Израиле, кто на Лазурном побережье.

Нет уж, взялся - тяни
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Ответ Антон Карпов
Вы не с Украины случайно?
он из Беларуси, инфа сотка.
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Ызяя
Ответ Квадратное личико
Комментарий удален модератором
Все познается в сравнении.
ИМХО - после смерти Вована многие поймут каким пушистым и либеральным был сей персонаж.

Чет такое помню в Трех мушкетерах, - господа, Ришелье несомненно был подлец, но мы еще пожалеем о нем и тех временах.
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Pigmalion
Ответ andrey kaluga
ну допустим станет ли согласна какая нибудь Япония,тайвань,южная Корея допускать футбольный турнир к примеру?
Даже если не станут, это всего 3 страны.
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Лука Тони 9
Ответ Pigmalion
А с какими странами у них испортятся отношения, если они будут играть с Россией?
Например с теми тремя странами перечисленными выше,ведь японцы,тайваньцы и корейцы как раз вкладывают большие бабки и ведут бизнес в этих самых Бангкоках и Манилах,строя там свои предприятия и давая возможность местным работать.
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Pigmalion
Ответ andrey kaluga
они реально убеждены, что прям вся азия ждет их?)))))
А должна обязательно вся Азия ждать?
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Pigmalion
Ответ Лука Тони 9
Суть в том что большинство азиатских стран китайцев не особо то и любят,Индия,Вьетнам,Филиппины,Тайвань,Ю Корея,Япония,Австралия,это самые значимые,то что нам рассказывают по телеку о "мировой доминации" ханьцев,просто сказочки для уря патриотов.
А что значит "любят - не любят" в глобальной политике?) Вы ж не любовницу себе выбираете. Китай становится главным торговым партнером ЮВА, одним из главных про-американских регионов в прошлом. А когда Китай присоединит Тайвань, то даже и Ю.Корея, и Япония спокойно уйдут в сферу влияния Китая. Потому что абсолютно не важно кого ты там любишь, или ненавидишь важно то, кто тебе может обеспечить торговлю и безопасность.
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Лука Тони 9
Ответ Pigmalion
Откуда инфа?
Ты подумай зачем какому нибудь условному Лаосу или Тайланду,портить свои отношения с более развитыми и сильными странами в своем регионе,что бы поиграть с нашей сборной в футбол.
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Ramon Mercader
Какая связь? Что мешает уйти играть в Азию, но провести в России чемпионат Европы?
Вот это прикол будет.
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Zagashtok
https://youtu.be/KKWoF7LcAFA?si=G4XjBW8YpkLuJrvO
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Pigmalion
Ответ Лука Тони 9
Ты подумай зачем какому нибудь условному Лаосу или Тайланду,портить свои отношения с более развитыми и сильными странами в своем регионе,что бы поиграть с нашей сборной в футбол.
А с какими странами у них испортятся отношения, если они будут играть с Россией?
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