Акинфеев о соцсетях: «Место, где против тебя 348 мнений, из них 323 – о том, что ты лоханулся и пропустил. Мне и так понятно, что я ошибся. Зачем выслушивать издевки?»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Урал Даниил Фомин соцсети Илья Ишков Футбол

Игорь Акинфеев критично отозвался о соцсетях.

«В начале октября в нашем футболе бурно обсуждали два незабитых пенальти 18-летнего Ильи Ишкова из «Урала». Самый верный путь в такой ситуации – ни на кого не обращать внимания и играть дальше. Да, тяжело не видеть, не слышать, не читать.

У молодого человека наверняка есть соцсети, и он их штудирует. Но рано или поздно он придет к тому, что лучше отмести это в сторону. Конструктивную критику он и так получит, а в соцсетях найдет негатив и оскорбления.

Разговоры о тебе – мелочь, которая не должна определять путь. Сегодня ты не забил, а завтра положишь 25 пенальти подряд, как Фомин из «Динамо». 

Любишь футбол? Занимайся, дожимай до последнего и наслаждайся.  

И еще немного про соцсети. Когда я начинал, их просто не существовало. Даже журналистика была другой: блокнотик и ручка, а диктофон считался роскошью. Ты понимал, что не будет подвоха.

А сейчас после игры – 25 камер. Кто-то хочет задеть, кто-то специально задает дурацкие вопросы и ищет дурака, который попадется. Так же и с соцсетями. Для меня это место, где против тебя одного 348 мнений, из которых 323 – о том, что ты лоханулся и пропустил. Таков мой футбольный опыт.  

Но мне и так понятно, что я ошибся. Зачем выслушивать издевки? 

У каждого спортсмена есть возможность не жить в соцсетях. Иначе вы погрузитесь не в свою, а в чужую жизнь», – рассказал вратарь ЦСКА для Sports.ru.

«Ошибайтесь – это нормально». Открытое письмо Игоря Акинфеева

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117 комментариев

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Severfan
любая критика разбивается достижениями. Игорь своими достижениями всем всё доказал. Хотите, считайте его посредственным, никакущим. Но есть сухой факт - Игорь лучший российский вратарь за всю историю. Дай бог, что на нашем веку найдётся кто-то, кто сможет хотя бы половину его достижений перебить
+215
-25
+190
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Peter Parker
Ответ whereissuso
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Наверное, люди, которые ругали Баджо после промаха, или Сака, тоже были из СНГ?
+123
-6
+117
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Dexter Morgan
Всё правильно Игорь сказал. Такой сейчас мир. Любое отребье будет с дивана критиковать и оскорблять, а в жизни даже не подойдут. Ещё и часто требуют высказаться за или против текущих событий в мире.
+88
-16
+72
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Рита Вишневская
Ответ Severfan
любая критика разбивается достижениями. Игорь своими достижениями всем всё доказал. Хотите, считайте его посредственным, никакущим. Но есть сухой факт - Игорь лучший российский вратарь за всю историю. Дай бог, что на нашем веку найдётся кто-то, кто сможет хотя бы половину его достижений перебить
Абсолютно верно! Более 20 лет уровень держит, большой профессионал
+51
-6
+45
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Ubik-city
люди, унижающие и хейтящие в соцсетях других людей, - в 99% случаев завистливые неудачники, пытающиеся таким образом хоть как-то почувствовать себя сильными и важными.
+44
-5
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Сарсен Абдрахманов
Ответ Dexter Morgan
Всё правильно Игорь сказал. Такой сейчас мир. Любое отребье будет с дивана критиковать и оскорблять, а в жизни даже не подойдут. Ещё и часто требуют высказаться за или против текущих событий в мире.
В жизни подойдут за автографом
+35
-3
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Verhovn
Ответ Severfan
любая критика разбивается достижениями. Игорь своими достижениями всем всё доказал. Хотите, считайте его посредственным, никакущим. Но есть сухой факт - Игорь лучший российский вратарь за всю историю. Дай бог, что на нашем веку найдётся кто-то, кто сможет хотя бы половину его достижений перебить
Нема базара. Акинфеев - топ! Заявляю вам как болельщик Зенита с 1984 года..
+30
-7
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Алексей Ненахов
Ответ whereissuso
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Это есть везде в любой стране мира , не стоит все привязывать к определённым странам
+19
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Алексей Ненахов
Ответ whereissuso
Я читаю англоязычный сегмент болельщиков своего любимого клуба и вижу, что там преобладает поддержка, а у нас хейт. И нет, я не иноагент, не пятая коломна и не дескредитирую ВС РФ, это просто факт.
Какая была поддержка Магуайра или Решфорда , Саку,Санчо ?
+13
-1
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Dmitry Orlov
Ответ Ubik-city
люди, унижающие и хейтящие в соцсетях других людей, - в 99% случаев завистливые неудачники, пытающиеся таким образом хоть как-то почувствовать себя сильными и важными.
Ну вот, ты сейчас кучу юзеров спортса взял и опустил. Унижение и хейт - здесь основа всего, как же роналдуфаны и мессифаны, москвичи и питерцы, спартачи и зенитчики - могут не хейтить друг друга и объекты обожания друга? И все они вместе - не хейтить и не унижать "деревяшек-лимитчиков-паспортистов" из РПЛ?
+11
-1
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Groznyi2024
Ответ Severfan
любая критика разбивается достижениями. Игорь своими достижениями всем всё доказал. Хотите, считайте его посредственным, никакущим. Но есть сухой факт - Игорь лучший российский вратарь за всю историю. Дай бог, что на нашем веку найдётся кто-то, кто сможет хотя бы половину его достижений перебить
А насчёт сухих матчей, смешно. Конечно, тот, кто сыграл 20 лет в одном клубе в абсолюте будет с сухарями. А как там в % от сыгранных?
+11
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Фут.Боль
Ответ whereissuso
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А причём тут национальности если это общемировая тенденция?
+5
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Фут.Боль
Ответ Russ Ivan
Соцсети - для ограниченных людей, которым не хватает общения и нечем заняться...
Так спортс - это тоже своего рода соц. сеть.
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alkidamant
По сравнению с хейтом Филимонова, Акинфеева считай и не ругали))
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Alimoff84
Ответ Russ Ivan
Соцсети - для ограниченных людей, которым не хватает общения и нечем заняться...
Всего должно быть в меру. Соцсети - часть современного общества, которыми пользуются и нормальные адекватные люди. А вот, когда это становится твоим новым миром - это перебор и неправильно, как и видео игры, алкоголь, ставки и многое другое. А так, всё по делу Игорь сказал.
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Alimoff84
Ответ majestic1980
Он жалуется на бесполезную по его мнению критику. Но это и есть издержки профессии. Смысл вообще на это жаловаться? Нужно это либо принять, либо изначально выбирать непубличную профессию.
Я бы и не сказал, что он жалуется)
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Ubik-city
Ответ Dmitry Orlov
Ну вот, ты сейчас кучу юзеров спортса взял и опустил. Унижение и хейт - здесь основа всего, как же роналдуфаны и мессифаны, москвичи и питерцы, спартачи и зенитчики - могут не хейтить друг друга и объекты обожания друга? И все они вместе - не хейтить и не унижать "деревяшек-лимитчиков-паспортистов" из РПЛ?
элегантные срачи на извечную тему "моя команда лучше твоей" не равно унижению конкретных личностей - знаменитостей, как правило. это - традиция, часть субкультуры, а когда цель сообщения - просто хоть как-то унизить публичного человека - это дом жалости имени "Комментарии в инстаграме Анастасии Волочковой".
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Groznyi2024
Ответ Severfan
любая критика разбивается достижениями. Игорь своими достижениями всем всё доказал. Хотите, считайте его посредственным, никакущим. Но есть сухой факт - Игорь лучший российский вратарь за всю историю. Дай бог, что на нашем веку найдётся кто-то, кто сможет хотя бы половину его достижений перебить
Никита Медведев - самая продолжительная сухая серия РПЛ. 952 минуты на ноль. Его нет даже в 5. Рекордсмен всего и вся.
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Pierre_
Ответ majestic1980
Потому что, Игорёк, играешь ты для зрителей, а не только ради своего кармана. Извини, таковы издержки публичности твоей профессии
Так он вроде и не пишет, что плохо, он пишет, что профессиональному игроку это не нужно
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Alimoff84
Ответ BillShen
Так в чем проблема-то? Это футбол - футбол для болельщика - для того чтобы он выплескивал свои эмоции и болел, он имеет на это право. Акинфеев же за это бабки получает и не малые. Да - в том числе за то, что его игру будут обсуждать в соцсетях, а если эта игра будет плохая, его в этих соцсетях будут поносить.
Так он этого и не отрицает. Он говорит о том, что не стоит на это обращать внимание. Предметную критику и оценку его действий дадут профессионалы, к которым и стоит прислушиваться
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Dexter Morgan
Ответ DrDro
В комментариях будто Мостовой всех покусал. Футболисты для кого играют? Для болельщиков(диванных комментаторов в большинстве) или для экспертов и других футболистов? Деньги огромные они получают не за то ли, что камеры везде и популяризация в разы больше, а следовательно, и контракты и реклама и т.д. Ну пусть в полупрофессиональных лигах играют, там не снимает никто и не критикуют массово.
Критика критике рознь. Это как с мнением. Одно дело, когда конструктивно критикуют, а есть просто оскорбления. Но неадекватные люди всё называют критикой или мнением.
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Shuller18
Ответ Groznyi2024
Никита Медведев - самая продолжительная сухая серия РПЛ. 952 минуты на ноль. Его нет даже в 5. Рекордсмен всего и вся.
Так в том-то и суть, что продолжительная сухая серия делается на коротком отрезке, а футболиста нужно оценивать на длительной дистанции. Собственно, дальнейшая карьера Медведева показала, что та серия была аномалией
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Alimoff84
Ответ majestic1980
А какое слово тогда подходит? Выявляет закономерность? По-моему это и так очевидно, подтекст тут именно в претензии - ругают, больше чем хвалят
Констатирует факт и советует)
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Чингиз Зайнуллин
Ответ Peter Parker
Наверное, люди, которые ругали Баджо после промаха, или Сака, тоже были из СНГ?
сака больше поддерживали, в том числе и в России. ругали опытных игроков сборной Англии, за то что отправили бить вчерашнего школьника
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marchellinos
Адекватное и здравое мнение. Игорь молодец
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