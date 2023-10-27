Игорь Акинфеев критично отозвался о соцсетях.

«В начале октября в нашем футболе бурно обсуждали два незабитых пенальти 18-летнего из « ». Самый верный путь в такой ситуации – ни на кого не обращать внимания и играть дальше. Да, тяжело не видеть, не слышать, не читать.

У молодого человека наверняка есть соцсети, и он их штудирует. Но рано или поздно он придет к тому, что лучше отмести это в сторону. Конструктивную критику он и так получит, а в соцсетях найдет негатив и оскорбления.

Разговоры о тебе – мелочь, которая не должна определять путь. Сегодня ты не забил, а завтра положишь 25 пенальти подряд, как из «Динамо».

Любишь футбол? Занимайся, дожимай до последнего и наслаждайся.

И еще немного про соцсети. Когда я начинал, их просто не существовало. Даже журналистика была другой: блокнотик и ручка, а диктофон считался роскошью. Ты понимал, что не будет подвоха.

А сейчас после игры – 25 камер. Кто-то хочет задеть, кто-то специально задает дурацкие вопросы и ищет дурака, который попадется. Так же и с соцсетями. Для меня это место, где против тебя одного 348 мнений, из которых 323 – о том, что ты лоханулся и пропустил. Таков мой футбольный опыт.

Но мне и так понятно, что я ошибся. Зачем выслушивать издевки?

У каждого спортсмена есть возможность не жить в соцсетях. Иначе вы погрузитесь не в свою, а в чужую жизнь», – рассказал вратарь для Sports.ru.

«Ошибайтесь – это нормально». Открытое письмо Игоря Акинфеева

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