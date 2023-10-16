Акинфеев, Пиняев и Медведева вошли в состав команды Fonteam, которая поддерживает российский спорт

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Ставки на спорт Евгения Медведева Ставки на футбол Сергей Пиняев Футбол

16 октября чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев и нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев объявили, что стали амбассадорами FONBET и присоединились к команде Fonteam. Цель этого объединения — создание социальных проектов, которые развивают спортивную индустрию.

С приходом звездного трио Fonteam запускает свою первую инициативу – масштабный конкурс проектов поддержки локального спорта. В нем могут принять участие болельщики, спортсмены, тренеры и все желающие старше 18 лет.

Чтобы предложить социальный проект и получить шанс стать частью Fonteam, нужно оставить заявку на сайте.

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64 комментария

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Сашуля П
Очень рада видеть Женю и Игоря в одной команде!
+28
-3
+25
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Лия Романова
кажется там ещё Овечкин участвует? молодцы все спортсмены
+29
-4
+25
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Mari Gams
Звёздная команда , проекты отличные , направленные на развитие спорта !
Женя отлично вписывается в эту мужскую компанию , лучшие из лучших , всем удачи и успехов !
+25
-2
+23
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Victoria Troshin
уииии,поздравляю любимую женечку,это круто!!!отличная компания!!
+24
-1
+23
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Ливия
Ого! Круто!
Я так понимаю, что Женя будет отвечать за социальные проекты. Хорошая инициатива.
Успешного и долгого сотрудничества!
+25
-2
+23
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Tytti
Круто, отличная команда! Поздравляю Женю!
+23
-1
+22
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Лия Романова
Поздравляем Женю и всех спортсменов! Достойные успешные, и ради хороших дел собрались
+25
-3
+22
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Boginya
Крутые спортсмены для, надеемся, крутых проектов!
+26
-4
+22
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Елена Спирина
Поздравляю спортсменов с крутым и нужным контрактом! Удачи в создании социальных проектов
+23
-1
+22
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Аленка_76
Хорошая команда! Поздравляю всех!
+22
-1
+21
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Sveta Arhipova
Заинтересовало, что помимо Fonteam у Fonbet есть благотворительная программа ДоброFON, одно из недавних благотворительных дел в рамках этой программы - помощь Центру поиска пропавших людей, а также приобретение оборудования и техники для отряда "ЛизаАлерт"
+21
-1
+20
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Настя Волкова
Женя❤️❤️❤️
+22
-3
+19
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Tytti
Ответ Лия Романова
кажется там ещё Овечкин участвует? молодцы все спортсмены
Да, Овечкин в команде
+22
-3
+19
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Sveta Arhipova
Какие люди😍
+21
-3
+18
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Tacciana
Ответ Sveta Arhipova
Заинтересовало, что помимо Fonteam у Fonbet есть благотворительная программа ДоброFON, одно из недавних благотворительных дел в рамках этой программы - помощь Центру поиска пропавших людей, а также приобретение оборудования и техники для отряда "ЛизаАлерт"
Мне очень близка цель сотрудничества с Фонбет
"Будем заниматься социальными проектами, которые будут менять спортивную среду по-настоящему. Вместе мы поддержим спортсменов и локальные команды, реконструируем площадки. "
Это достойно.
+18
-1
+17
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Olga Krayz
Поздравляю новую команду! Успешных проектов и удачи!
+18
-1
+17
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Tytti
Ответ Sveta Arhipova
Заинтересовало, что помимо Fonteam у Fonbet есть благотворительная программа ДоброFON, одно из недавних благотворительных дел в рамках этой программы - помощь Центру поиска пропавших людей, а также приобретение оборудования и техники для отряда "ЛизаАлерт"
Ещё видела программу по восстановлению спортивных объектов
+17
-1
+16
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Аленка_76
Ответ Сашуля П
Очень рада видеть Женю и Игоря в одной команде!
Я тоже рада)
+18
-2
+16
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Olga Krayz
Ответ Настя Волкова
Женя❤️❤️❤️
Я тоже рада за неё 👍
+15
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romeo5555
Отличная команда! Поздравления амбассадору ❤️💐
+16
-2
+14
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Лия Романова
красивая умница Женя в прекрасной компании достойных мужчин
+14
-1
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Lina Dzhanibek
Крутая компания собралась!🔥
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romeo5555
Социальные проекты Фонбета - это оч круто!!!
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Mari Gams
Классно , когда звёзды спорта участвуют в социальных проектах , уважение им за помощь в развитии любительского спорта !
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Аленка_76
Ответ Mari Gams
Классно , когда звёзды спорта участвуют в социальных проектах , уважение им за помощь в развитии любительского спорта !
согласна с вами
+13
-1
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