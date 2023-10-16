Акинфеев, Пиняев и Медведева вошли в состав команды Fonteam, которая поддерживает российский спорт

16 октября чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев и нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев объявили, что стали амбассадорами FONBET и присоединились к команде Fonteam. Цель этого объединения — создание социальных проектов, которые развивают спортивную индустрию.

С приходом звездного трио Fonteam запускает свою первую инициативу – масштабный конкурс проектов поддержки локального спорта. В нем могут принять участие болельщики, спортсмены, тренеры и все желающие старше 18 лет.

Чтобы предложить социальный проект и получить шанс стать частью Fonteam, нужно оставить заявку на сайте.

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