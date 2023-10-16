Акинфеев, Пиняев и Медведева вошли в состав команды Fonteam, которая поддерживает российский спорт
16 октября чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, капитан футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев и нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев объявили, что стали амбассадорами FONBET и присоединились к команде Fonteam. Цель этого объединения — создание социальных проектов, которые развивают спортивную индустрию.
С приходом звездного трио Fonteam запускает свою первую инициативу – масштабный конкурс проектов поддержки локального спорта. В нем могут принять участие болельщики, спортсмены, тренеры и все желающие старше 18 лет.
Чтобы предложить социальный проект и получить шанс стать частью Fonteam, нужно оставить заявку на сайте.
Реклама. Erid: Kra23nWkP
Женя отлично вписывается в эту мужскую компанию , лучшие из лучших , всем удачи и успехов !
Я так понимаю, что Женя будет отвечать за социальные проекты. Хорошая инициатива.
Успешного и долгого сотрудничества!
"Будем заниматься социальными проектами, которые будут менять спортивную среду по-настоящему. Вместе мы поддержим спортсменов и локальные команды, реконструируем площадки. "
Это достойно.