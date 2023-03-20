Бускетс после 2:1 с «Реалом»: «Знаем, что осталось 12 матчей и у «Барсы» большое преимущество, но мы не должны сбавлять ход»

оценил победу «Барселоны» над « » (2:1) в .

«Мы взяли очень важные три очка – это плюс для нас и болельщиков. Мы знаем, что осталось 12 матчей и у нас большое преимущество, но мы не должны сбавлять ход.

Впереди перерыв на матчи сборных, и мы должны перезарядить батарейки на остаток сезон», – сказал капитан «Барселоны» Mundo Deportivo.

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