Бускетс после 2:1 с «Реалом»: «Знаем, что осталось 12 матчей и у «Барсы» большое преимущество, но мы не должны сбавлять ход»
Серджи Бускетс оценил победу «Барселоны» над «Реалом» (2:1) в Ла Лиге.
«Мы взяли очень важные три очка – это плюс для нас и болельщиков. Мы знаем, что осталось 12 матчей и у нас большое преимущество, но мы не должны сбавлять ход.
Впереди перерыв на матчи сборных, и мы должны перезарядить батарейки на остаток сезон», – сказал капитан «Барселоны» Mundo Deportivo.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Очень радует прогресс Бальде который уже сделал 5 ассистов это больше чем у Карвахаля, Начо, Менди и Камавинга (играл на фланге пару матчей) вместе взятых!
1. Никогда не ныть
2. Если проиграли, то виноват судья и вообще вар не смотрят