Бускетс после 2:1 с «Реалом»: «Знаем, что осталось 12 матчей и у «Барсы» большое преимущество, но мы не должны сбавлять ход»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Серджи Бускетс Класико Футбол

Серджи Бускетс оценил победу «Барселоны» над «Реалом» (2:1) в Ла Лиге.

«Мы взяли очень важные три очка – это плюс для нас и болельщиков. Мы знаем, что осталось 12 матчей и у нас большое преимущество, но мы не должны сбавлять ход.

Впереди перерыв на матчи сборных, и мы должны перезарядить батарейки на остаток сезон», – сказал капитан «Барселоны» Mundo Deportivo.

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5 комментариев

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Футбол_это_жизнь
Хави конечно гений. Выжимает из Бускетса который провалил все последние 5 лет максимум! Не вынуждается ветерана носиться по полю. Есть молодые Гави и Рафинья которые отрабатывают в зонах куда не успевает Буся ну и защита в лице Кунде и Араухо бегает за троих!
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Футбол_это_жизнь
Бускетс в последних играх выглядит хорошо. Медленный правила, но свою профессорскую игру он показывает. При бегающих защитниках не так уж плох. Хотя первый автогол больше вины Буси нежели Араухо. Дал прострелить Винни опять же не успевая накрыть его.
Очень радует прогресс Бальде который уже сделал 5 ассистов это больше чем у Карвахаля, Начо, Менди и Камавинга (играл на фланге пару матчей) вместе взятых!
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Роман
Правила сливочных:
1. Никогда не ныть
2. Если проиграли, то виноват судья и вообще вар не смотрят
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Мальчик Весёлый
капец мне холодно я в мадриде
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GuruFutbola
Надо унизить судейскую путу и сделать +20)
+4
-1
+3
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