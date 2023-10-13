«С Месси все всегда становится лучше. Обернуться и увидеть его на поле – удовольствие». Де Поль о партнере по сборной Аргентины
Родриго Де Поль считает, что с Месси все становится лучше.
Форвард «Интер Майами» вышел на замену в матче отбора ЧМ-2026 с Парагваем (1:0) на 53-й минуте.
«Нам всегда его не хватает, мы всегда хотим, чтобы он был в составе.
Надеюсь, он сыграет в следующем матче, потому что с ним все всегда становится лучше. Обернуться и увидеть его на поле – удовольствие для меня», – сказал полузащитник «Атлетико».
18 октября Аргентина сыграет с Перу на выезде.
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