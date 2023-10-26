Фанат призвал Руни «######## обратно в Америку» после поражений в двух первых матчах во главе «Бирмингема»

Уэйн Руни начал в «Бирмингеме» с двух поражений.

В среду команда англичанина уступила «Халл Сити» (0:2) в рамках Чемпионшипа. До этого было поражение «Мидлсбро» (0:1).

После матча фанаты «Бирмингема» были в ярости. Один из них крикнул тренеру «####### обратно в Америку», когда тот уходил в подтрибунку.

Напомним, до « » тренировал американский «Ди Си Юнайтед».

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