Фанат призвал Руни «######## обратно в Америку» после поражений в двух первых матчах во главе «Бирмингема»

Теги Уэйн Руни Бирмингем Халл чемпионшип брань контент Футбол

Уэйн Руни начал в «Бирмингеме» с двух поражений.

В среду команда англичанина уступила «Халл Сити» (0:2) в рамках Чемпионшипа. До этого было поражение «Мидлсбро» (0:1).

После матча фанаты «Бирмингема» были в ярости. Один из них крикнул тренеру «####### обратно в Америку», когда тот уходил в подтрибунку.

Напомним, до «Бирмингема» Руни тренировал американский «Ди Си Юнайтед».

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51 комментарий

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porosenochek
Спортс постит "новости" про выкрики болельщиков с трибун🤦‍♂️
+133
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+133
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borzilore
Ответ Beast
откройте первую букву
У. Назовёте слово целиком или будете крутить барабан?
+74
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Beast
откройте первую букву
+34
-5
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milya ololo
Ответ porosenochek
Спортс постит "новости" про выкрики болельщиков с трибун🤦‍♂️
чувак который это запостил, в кругу семьи, друзей гордо заявляет что является журналистом 200% )))
+22
-1
+21
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xm
Ответ Beast
откройте первую букву
у?
+19
0
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Инженер Управляющий
Ответ Olajuvon
Буква П
нет такой буквы, ход переходит к другому игроку
+17
0
+17
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rwren23
Чтоб ребяткам было нескучно на первом уроке, спортс ребусы им подкинул.
+14
0
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Glukinho
Ответ dobinson
E
Б
+8
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+8
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VladislavZ
спортсру открыл для себе неисчерпаемую тему — репост выкриков с трибуны.
+8
0
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xDe xDe
Ответ Glukinho
Б
Ы
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Кори Тэйлор
Ответ Beast
откройте первую букву
B
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dobinson
Ответ xm
у?
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AnMe
Ответ mars
А
Й

Выносите приз
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mars
Ответ Кори Тэйлор
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А
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U
Новость по комментариям? А где новость о том, что я сказал вчера жене, когда Атлетико сравнял счёт?
+4
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Pavlyushavin
Ответ AnMe
Й Выносите приз
И у нас победиииииитель!
+4
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mantruck
Теперь уже выкрики пьяных фанатов приравниваются к новостям?
+3
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Заяцволк
Проиграть Халлу Слуцкого не зазорно
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Денис Давыдов
Ответ porosenochek
Спортс постит "новости" про выкрики болельщиков с трибун🤦‍♂️
На основе этих событий потом напишут "как убивали Бирмингем"
+3
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MS-13
Белые Бирмингемские парни его долго терпеть не будут. Зря он туда пошел.
А вот Майкл выравнил ситуацию. Ждем топаря в апл, а потом у руля МЮ
+2
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counsel
точно "призвал", а не послал?)
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Мэр Чунга-чанги
Ответ Угараю_с_вас
Я думаю С)) так как там 8 букв)
это в заголовке 8. там убывай-убывать, только с буквой ё
+1
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ApXuMaHqPuT
Суровые будни английского пердива✊
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MURA
есть такое имя Себастьян
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Угараю_с_вас
Ответ borzilore
У. Назовёте слово целиком или будете крутить барабан?
Я думаю С)) так как там 8 букв)
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