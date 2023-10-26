Фанат призвал Руни «######## обратно в Америку» после поражений в двух первых матчах во главе «Бирмингема»
Уэйн Руни начал в «Бирмингеме» с двух поражений.
В среду команда англичанина уступила «Халл Сити» (0:2) в рамках Чемпионшипа. До этого было поражение «Мидлсбро» (0:1).
После матча фанаты «Бирмингема» были в ярости. Один из них крикнул тренеру «####### обратно в Америку», когда тот уходил в подтрибунку.
Напомним, до «Бирмингема» Руни тренировал американский «Ди Си Юнайтед».
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А вот Майкл выравнил ситуацию. Ждем топаря в апл, а потом у руля МЮ