Гендиректор «Пари НН» о желании ХК «Торпедо» провести матч на арене «Нижний Новгород»: «Очевидно, что лед повлияет на траву. Думаю, что надо много раз все взвесить»
Гендиректор «Пари НН» оценил желании ХК «Торпедо» провести матч на футбольной арене.
«Думаю, что надо много раз все взвесить. Самое ценное на стадионе – это поле. И зимой в наших широтах сохранить естественный газон – дело очень сложное. Очевидно, что лед повлияет на траву. Успеет ли она вырасти до первой домашней игры после зимней паузы к началу марта – большой вопрос. Мнение агронома очень важно.
Такие эксперименты уже были в истории. Несколько лет после этого восстанавливали покрытие.
В случае негодности газона футбольные матчи могут перенести на резервное поле. Для нашей команды резервное поле, сертифицированное РПЛ, находится в Самаре», – написал Давид Мелик‑Гусейнов.
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или он думает что коробку ему прям на газоне соберут и из шланга зальют?😆