Гендиректор «Пари НН» о желании ХК «Торпедо» провести матч на арене «Нижний Новгород»: «Очевидно, что лед повлияет на траву. Думаю, что надо много раз все взвесить»

Теги Торпедо премьер-лига Россия КХЛ стадионы Стадион Нижний Новгород Пари НН Футбол

Гендиректор «Пари НН» оценил желании ХК «Торпедо» провести матч на футбольной арене.

«Думаю, что надо много раз все взвесить. Самое ценное на стадионе – это поле. И зимой в наших широтах сохранить естественный газон – дело очень сложное. Очевидно, что лед повлияет на траву. Успеет ли она вырасти до первой домашней игры после зимней паузы к началу марта – большой вопрос. Мнение агронома очень важно.

Такие эксперименты уже были в истории. Несколько лет после этого восстанавливали покрытие.

В случае негодности газона футбольные матчи могут перенести на резервное поле. Для нашей команды резервное поле, сертифицированное РПЛ, находится в Самаре», – написал Давид Мелик‑Гусейнов.

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10 комментариев

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Артем Гладских
думаю так делать не надо.
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HockeyMan
Ответ цэсемьэр
лёд никак на траву не повлияет, есть сотни примеров проведения концертов мирового уровня на стадионах. или он думает что коробку ему прям на газоне соберут и из шланга зальют?😆
Причем тут концерты и лед?) Когда концерты, то траву просто застилают специальными настилами
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Faust Doc
Газон убьют, потом пару лет восстанавливать будут.
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ogurtsov_mn
Человек за себя переживает просто, так как к нему в первую очередь вопросы появятся. ХК Торпедо собрет аншлаг 100%. А вот почему на профильном стадионе футбольный клуб даже половину от этих цифр не соберет? Значит гендиректор недорабатывает.
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цэсемьэр
лёд никак на траву не повлияет, есть сотни примеров проведения концертов мирового уровня на стадионах.
или он думает что коробку ему прям на газоне соберут и из шланга зальют?😆
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Booligan
Ответ HockeyMan
Причем тут концерты и лед?) Когда концерты, то траву просто застилают специальными настилами
а когда хоккей, заливают прямо по траве что ли и ещё рыбаков зовут бурить лунки, чтобы проверить толщину?
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HockeyMan
Ответ Booligan
а когда хоккей, заливают прямо по траве что ли и ещё рыбаков зовут бурить лунки, чтобы проверить толщину?
Ну на фанеру лед тоже не залить. Это явно более сложный процесс, чем организовать площадку под концерт и зрителей
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цэсемьэр
Ответ HockeyMan
Причем тут концерты и лед?) Когда концерты, то траву просто застилают специальными настилами
аналогично и с ледовой площадкой - делают настил, на него ставят холодильное оборудование, плиту и коробку со скамейками
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Booligan
Ответ Faust Doc
Газон убьют, потом пару лет восстанавливать будут.
пару десятков лет
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