На новой банкноте номиналом 1000 рублей изображен стадион «Нижний Новгород»
Стадион «Нижний Нвогород» изображен на новой банкноте Банка России.
Банк России выпустил купюру номиналом 1 тысяча рублей. На ней изображены достопримечательности Нижнего Новгорода: Никольская башня нижегородского кремля, Нижегородская ярмарка, исторические пакгаузы на Стрелке и стадион «Нижний Новгород».
На оборотной стороне купюры – Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории казанского кремля и музей археологии и этнографии в Уфе.
Фото: https://www.cbr.ru/
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Эти разместили на форме картинку косаря, а эти в ответ на самом косаре разместили картинку стадиона