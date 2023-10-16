На новой банкноте номиналом 1000 рублей изображен стадион «Нижний Новгород»

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Стадион «Нижний Нвогород» изображен на новой банкноте Банка России.

Банк России выпустил купюру номиналом 1 тысяча рублей. На ней изображены достопримечательности Нижнего Новгорода: Никольская башня нижегородского кремля, Нижегородская ярмарка, исторические пакгаузы на Стрелке и стадион «Нижний Новгород».

На оборотной стороне купюры – Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории казанского кремля и музей археологии и этнографии в Уфе.

Фото: https://www.cbr.ru/

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6 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Вот это коллаба вышла))
Эти разместили на форме картинку косаря, а эти в ответ на самом косаре разместили картинку стадиона
+12
-1
+11
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Британский шпион
Про оборотную сторону хорошо прям. «Сиюмбике»—это байка, башня построена, как проездная в Кремль, в 17 веке в характерном для эпохи первых Романовых стиле, а музей татарского народа издевательски расположился в Введенской церкви, с которую сняли крест, впрочем как и со всей тысячной купюры, заменив кресты Ярославля на полумесяцы Казани
+3
-1
+2
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Gustav Forsberg
Ответ За Валенсию с 1999
Дзержинск надо было изобразить или Арзамас
как максимально грязные города с гигантскими экологическими проблемами?
+4
-2
+2
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За Валенсию с 1999
Дзержинск надо было изобразить или Арзамас
+5
-4
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L.A.S_Vegas_777_
Ответ За Валенсию с 1999
Дзержинск надо было изобразить или Арзамас
Ага и собак синего цвета ))
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