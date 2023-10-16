На новой банкноте номиналом 1000 рублей изображен стадион «Нижний Новгород»

Стадион «Нижний Нвогород» изображен на новой банкноте Банка России.

Банк России выпустил купюру номиналом 1 тысяча рублей. На ней изображены достопримечательности Нижнего Новгорода: Никольская башня нижегородского кремля, Нижегородская ярмарка, исторические пакгаузы на Стрелке и стадион «Нижний Новгород».

На оборотной стороне купюры – Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории казанского кремля и музей археологии и этнографии в Уфе.

Фото: https://www.cbr.ru/

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