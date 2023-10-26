Саудовский банк станет спонсором «Реала»
Саудовский банк станет спонсором «Реала».
Мадридский клуб договорился о сотрудничестве с банком из Саудовской Аравии, сообщает The Athletic.
Это единственный спонсор «Реала» из Саудовской Аравии из нынешних.
Ранее, в 2013 году, мадридцы заключили спонсорское соглашение с Saudi Telecom, срок которого истек.
Сделка с банком не считается существенной и не предполагает нанесения логотипа на футболки, тренировочную форму или рекламу на стадионе.
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Fly emirates разве владеет чем то ,кроме места на игровой майке и самым дорогим спонсорством ,в отличии от ПСЖ ,Сити ,Ньюкасла или ,я что то не знаю )