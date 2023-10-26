Саудовский банк станет спонсором «Реала»

Теги Реал Мадрид Ла Лига бизнес бизнес и маркетинг Футбол

Саудовский банк станет спонсором «Реала».

Мадридский клуб договорился о сотрудничестве с банком из Саудовской Аравии, сообщает The Athletic.

Это единственный спонсор «Реала» из Саудовской Аравии из нынешних.

Ранее, в 2013 году, мадридцы заключили спонсорское соглашение с Saudi Telecom, срок которого истек.

Сделка с банком не считается существенной и не предполагает нанесения логотипа на футболки, тренировочную форму или рекламу на стадионе. 

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20 комментариев

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King Ragnar
Ответ Антиглор17
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То есть с Fly Emirates почти 10 лет было удобно, а теперь точно не будет?
+55
-2
+53
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Мукунку хороший
Ответ Инженер Управляющий
Как думаете, мужики, кто первый пробежит сюда свои бредни писать - зедпатриот, баркамания или ригоберка?)
Управляющий инженер
+42
-11
+31
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alireal
Ответ GuruFutbola
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Больше чем комплексы.
+18
-4
+14
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Мукунку хороший
Ответ Инженер Управляющий
Комментарий скрыт
Мужики землю пашут.. а ты уроки учи)
+19
-8
+11
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alireal
Ответ Инженер Управляющий
Как думаете, мужики, кто первый пробежит сюда свои бредни писать - зедпатриот, баркамания или ригоберка?)
Думаю это один чел к с шизой)
+8
-2
+6
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Abush
А когда-то исламские банки вообще было странным словосочетанием.
+7
-3
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Spiker1606
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Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Потому что Катар побоялся топить соседей, вот они и победили Аргентину. А с остальными сборными включились судьи. Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани хотел, чтоб Месси выиграл ЧМ именно в Катаре, чтоб все запомнили этот ЧМ.
+5
-2
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Сикарио
Ответ Spiker1606
Потому что Катар побоялся топить соседей, вот они и победили Аргентину. А с остальными сборными включились судьи. Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани хотел, чтоб Месси выиграл ЧМ именно в Катаре, чтоб все запомнили этот ЧМ.
Факт))
+3
0
+3
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Ответ GuruFutbola
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Катарским?)
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Дядя Тима
Ответ King Ragnar
То есть с Fly Emirates почти 10 лет было удобно, а теперь точно не будет?
А как это связанно ?)
Fly emirates разве владеет чем то ,кроме места на игровой майке и самым дорогим спонсорством ,в отличии от ПСЖ ,Сити ,Ньюкасла или ,я что то не знаю )
+1
0
+1
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Инженер Управляющий
Как думаете, мужики, кто первый пробежит сюда свои бредни писать - зедпатриот, баркамания или ригоберка?)
+22
-22
0
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Messi228007SHREK
ток без спонсоров на футболке, а так всё ок.
0
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Сикарио
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M93
Ответ Антиглор17
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Спонсор это не владелец. Или для тебя это одно и тоже. И что немаловажно неизвестен уровень спонсорской поддержки и цели.
0
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