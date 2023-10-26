Терзич об 1:0 с «Ньюкаслом»: «Мы провели фантастический первый тайм и заслужили победу такой игрой»

Эдин Терзич подвел итоги матча с «Ньюкаслом» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Мы провели фантастический первый тайм и заслужили победу такой игрой. После перерыва играли на удержание. Мы потратили много сил, играли с большим желанием и отдали все, чтобы уехать домой с победой.

Марсель Забитцер хорошо обращается с мячом. Даже не скажешь, что у него была травма. Мы изучали игровой стиль « » и хотели, чтобы он [Забитцер] сохранял мяч для нас», – сказал главный тренер дортмундской « ».

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