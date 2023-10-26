Пиоли о 0:3 от «ПСЖ»: «Милан» играл лучше 60 минут. Результат разочаровывает»
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги игры с «ПСЖ».
Итальянская команда потерпела поражение со счетом 0:3 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
«Это тяжелый результат, нам следовало провести матч лучше. Мы провели отличный первый тайм с правильным настроем. Во втором тайме мы допустили слишком много ошибок. Мы плохо сыграли в эпизоде со вторым голом.
Я не думаю, что контроль мяча было проблемой. Они сильно прессинговали нас, наказывая в определенные моменты матча.
Обеспокоен ли я? Да, как и всегда после двух поражений подряд. Есть вещи, в которых нужно разобраться получше. Групповой этап еще не закончился, мы все еще можем преуспеть. Теперь мы должны думать о «Наполи».
Мы отлично проявляли себя в течение 60 минут, играя лучше, чем «ПСЖ». После второго пропущенного гола был момент, когда мы потеряли контроль над игрой, а затем получили его снова. Результат разочаровывает, потому что это был важный матч, который мы провели хорошо», – сказал Пиоли.
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Ну и наделает он ещё дел, пока будет тренером клуба.
Второй к сожалению не смотрел(
Zero!
Blackheads?
Zero!
Milan goals in Champions League?
Zero!
Мыло было сладким пирожком в том розыгрыше.