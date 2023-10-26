Пиоли о 0:3 от «ПСЖ»: «Милан» играл лучше 60 минут. Результат разочаровывает»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги игры с «ПСЖ».

Итальянская команда потерпела поражение со счетом 0:3 в 3-м туре группового этапа чемпионов.

«Это тяжелый результат, нам следовало провести матч лучше. Мы провели отличный первый тайм с правильным настроем. Во втором тайме мы допустили слишком много ошибок. Мы плохо сыграли в эпизоде со вторым голом.

Я не думаю, что контроль мяча было проблемой. Они сильно прессинговали нас, наказывая в определенные моменты матча.

Обеспокоен ли я? Да, как и всегда после двух поражений подряд. Есть вещи, в которых нужно разобраться получше. Групповой этап еще не закончился, мы все еще можем преуспеть. Теперь мы должны думать о «Наполи».

Мы отлично проявляли себя в течение 60 минут, играя лучше, чем « ». После второго пропущенного гола был момент, когда мы потеряли контроль над игрой, а затем получили его снова. Результат разочаровывает, потому что это был важный матч, который мы провели хорошо», – сказал .

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