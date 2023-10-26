Пиоли о 0:3 от «ПСЖ»: «Милан» играл лучше 60 минут. Результат разочаровывает»

Теги ПСЖ Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги игры с «ПСЖ».

Итальянская команда потерпела поражение со счетом 0:3 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. 

«Это тяжелый результат, нам следовало провести матч лучше. Мы провели отличный первый тайм с правильным настроем. Во втором тайме мы допустили слишком много ошибок. Мы плохо сыграли в эпизоде со вторым голом. 

Я не думаю, что контроль мяча было проблемой. Они сильно прессинговали нас, наказывая в определенные моменты матча.

Обеспокоен ли я? Да, как и всегда после двух поражений подряд. Есть вещи, в которых нужно разобраться получше. Групповой этап еще не закончился, мы все еще можем преуспеть. Теперь мы должны думать о «Наполи».

Мы отлично проявляли себя в течение 60 минут, играя лучше, чем «ПСЖ». После второго пропущенного гола был момент, когда мы потеряли контроль над игрой, а затем получили его снова. Результат разочаровывает, потому что это был важный матч, который мы провели хорошо», – сказал Пиоли.

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45 комментариев

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Roman
Лучше бы сказал ту самую легендарную фразу: "Футбол у нас что, в забитии голов заключается что-ли?"
+67
-4
+63
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thesmartbeats@icloud.com
Он матч смотрел вообще? Сколько ударов нанёс Милан? А второй гол? Когда при подаче все игроки ПСЖ были свободными и их никто вообще не крыл?
+38
-4
+34
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Garikus89
Лучше кого Милан играл 60 минут? Лучше Ньюкасла в параллельной игре? Или что там Пиоли смотрел на скамейке?)
+28
-1
+27
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Гриззли
Ответ dmitryGoose
С одной стороны да, а с другой ну слишком всё печально по составу, хотя и звёзды не блистали сегодня
А что печального? У него один из лучших вратарей мира, возможно лучший левый защитник, один из лучших вингеров. Есть чемпион мира и европы в команде, есть вице чемпионы мира. Состав нормальный, возможно глубины не хватает, а вот игры внятной в атаке нет, который уже год. Вся надежда на то, что кто-нибудь в соло протащит с центра поля, обыграется в стеночку и пробьет, либо грузить на Жиру, чтобы скинул под удар. Комбинационной игры в позиционной атаке нет совсем, все просто стоят чего-то ждут. Нет атак в несколько человек с комбинациями, открываниями, перепасовками. Даже не могу вспомнить, чтобы Милан вжал в штрафную какого-нибудь аутсайдера, только на контрах играют.
+17
-1
+16
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dmitryGoose
Я думал, что год назад Юве против ПСЖ смотрелся грустно, но Милан сегодня был абсолютно безнадёжен, не имея даже нормальных возможностей
+12
-1
+11
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lazna
Ответ Саня Ларёк
кто её автор?)
Евсеев, если память не изменяет)
+11
-1
+10
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Семён Жуйло
Кажется, Милану не даёт покоя то, что Ювентус в этом сезоне в Европе не играет. Они тоже так хотят.
+8
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Clairvoyant
Мистер уже бредит)
Ну и наделает он ещё дел, пока будет тренером клуба.
+10
-3
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Святослав Федорович
Разочаровывает не только результат, но и игра команды в последних двух матчах. Минимум моментов, минимум подходов к воротам. Стефу лучше бы делать что-нибудь, а не сказки плести на прессухах
+4
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Гриззли
Мы со Стефано разные матчи смотрели? Я вот ПСЖ - Милан смотрел, а он интесно какой?
+4
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ubAA
Когда Милан проиграл Ювентусу, кто-то в комментариях четко подметил, а вот и первое из трех подряд поражений Милана 😆😆😆
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dmitryGoose
Ответ Clairvoyant
Мистер уже бредит) Ну и наделает он ещё дел, пока будет тренером клуба.
С одной стороны да, а с другой ну слишком всё печально по составу, хотя и звёзды не блистали сегодня
+4
-1
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corazón blanco
Что-то юбилейный 200-й матч в качестве тренера Милана Стефано провалил полностью. За исключением первых 30-ти минут. И то, в которые было только владение и ни одного по-настоящему опасного момента у ворот Парижа. Так играть нельзя, да еще и давать такие послематчевые интервью, болельщики же не дураки, у них есть глаза.
+3
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Мексиканская песня
В Вилларибо забивают голы, а в Виллабаджо - пропускают.
+3
-1
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Splin
60? Минут 20, от силы 30
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sbtqg59825
Ответ thesmartbeats@icloud.com
Он матч смотрел вообще? Сколько ударов нанёс Милан? А второй гол? Когда при подаче все игроки ПСЖ были свободными и их никто вообще не крыл?
Ну в первом тайме ПСЖ реально ничего не показало
Второй к сожалению не смотрел(
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Bata
Милану как и Ювентусу нужно тренер!
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Klei
Счет мог быть 5:1 5:0 отмененный + штанга. Деревянные как МЮ, но те хоть бегают. Один Пулишич пытался.
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Джанлука Нальюка
Ответ Миндовг
Ого как ты красиво расписал тут. А как открываешь состав Милана, то там 70% ноунеймы, которых никто кроме фанов Милана не знает. 2 каких-то лавочника нынешнено Челси, ноунейм из аудсайдера Бундеслиги, ноунейм какой-то американский, ноунейм из Франции, Крунич, 40 летний дед в нападении, "лучший вратарь", который под 40 летним Лорисом на банке сидел. Куда там ПСЖ до такого крутого состава. Любой вменяемый, здравомыслящий, адекватный, нейтральный фанат вообще не понимает как Милан с такии составом вообще на таком уровне играет. А так красиво расписать можно любой состав. Вон у Галатасарая на банке против Баварии сидели бронзовый призер ЧМ, игроки, которые вызываются в сборную Франции , Португалии, Дании, Анхелино, Зиеш. И это банка
Меньян,Тео и Леао топ игроки.
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v6vngyr2dh
А легендарные 4 минуты где?
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Е.Р.
Пёли о матче с Интером проигранном 5 1: мы были лучше 3 минуты
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Саня Ларёк
Ответ Roman
Лучше бы сказал ту самую легендарную фразу: "Футбол у нас что, в забитии голов заключается что-ли?"
кто её автор?)
+1
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Juozas
Pimples?

Zero!

Blackheads?

Zero!

Milan goals in Champions League?

Zero!
+2
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headmaster
Лучше??? Ну тут хз. Что я видел - равная игра до 2 гола (ну может кроме самого старта), а дальше уже и тем и тем было всё ясно. Может по каким-то статистическим показателям Милан и превзошел соперника…
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Е.Р.
Ответ zzzeeerrrooo
🤣 и эта команда в прошлом сезоне играла в 1/2 Даже Црвена и Антверпен голы забивают
да они попали туда на шару.
Мыло было сладким пирожком в том розыгрыше.
+1
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