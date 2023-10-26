«Милан» не забил в пяти матчах Лиги чемпионов подряд – первым из итальянских клубов

Теги ПСЖ Милан Стефано Пиоли серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Милан» не забил в пятом подряд матче Лиги чемпионов.

Команда тренера Стефано Пиоли проиграла «ПСЖ» (0:3) в матче третьего тура Лиги чемпионов.

Ранее итальянский клуб ни разу не отличился в играх против дортмундской «Боруссии» (0:0) и «Ньюкасла» (0:0).

В прошлом сезоне «Милан» выступал в полуфинале Лиги чемпионов и ни разу не забил в двух матчах против «Интера» (0:2 и 0:1).

Таким образом, «Милан» стал первой итальянской командой без голов в пяти играх Лиги чемпионов подряд.

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10 комментариев

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Спортик161
Топчики
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Juozas
Прямо как в рекламе.

Pimples?
Zero!

Blackheads?
Zero!

Milan goals in Champions League?
Zero!
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Dixon010
Ну неудивительно на самом деле. Это в серии А можно надеяться на то, что Леао что-то придумает на индивидуальном мастерстве. А в ЛЧ уже тактика нужна в атаке, которой у Пиоли не было и нет.
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Enotaz24
М-да...
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леннорыч-абрамович
Просто ставят на ИТМ.
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Фан Рубина
И есть возможность продолжить серию, упрочив рекорд.
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Bul.Bul
Рекордсмены!
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markus_9986@mail.ru
Алё Леао !!!! Это Володька !!! Вы забивать там будете вообще?!))
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Е.Р.
Интер тоже приложил руки к этому вечному рекорду.
Рекорд Спартака был, теперь есть рекорд мЫлана)))
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