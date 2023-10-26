«Милан» не забил в пяти матчах Лиги чемпионов подряд – первым из итальянских клубов

«Милан» не забил в пятом подряд матче Лиги чемпионов.

Команда тренера проиграла « » (0:3) в матче третьего тура .

Ранее итальянский клуб ни разу не отличился в играх против дортмундской «Боруссии» (0:0) и «Ньюкасла» (0:0).

В прошлом сезоне «Милан» выступал в полуфинале Лиги чемпионов и ни разу не забил в двух матчах против «Интера» (0:2 и 0:1).

Таким образом, стал первой итальянской командой без голов в пяти играх Лиги чемпионов подряд.

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