«Милан» не забил в пяти матчах Лиги чемпионов подряд – первым из итальянских клубов
«Милан» не забил в пятом подряд матче Лиги чемпионов.
Команда тренера Стефано Пиоли проиграла «ПСЖ» (0:3) в матче третьего тура Лиги чемпионов.
Ранее итальянский клуб ни разу не отличился в играх против дортмундской «Боруссии» (0:0) и «Ньюкасла» (0:0).
В прошлом сезоне «Милан» выступал в полуфинале Лиги чемпионов и ни разу не забил в двух матчах против «Интера» (0:2 и 0:1).
Таким образом, «Милан» стал первой итальянской командой без голов в пяти играх Лиги чемпионов подряд.
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Рекорд Спартака был, теперь есть рекорд мЫлана)))