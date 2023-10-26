Энрике про 3:0: «Милан» играл лучше в первые 25 минут. «ПСЖ» терял мяч, будто бы не хватало уверенности, но забитый гол изменил ход матча»
Луис Энрике прокомментировал победу над «Миланом».
«ПСЖ» выиграл со счетом 3:0 в матче третьего тура Лиги чемпионов.
Матч прошел хорошо. «Милан» играл лучше в первые 25 минут игры. Но забитый гол изменил ход матча. Я очень рад.
Я сказал футболистам, что мы совершали потери мяча в начале игры. Это было похоже на нехватку уверенности.
Но мы хорошо действовали в обороне, исправили наши ошибки, привнесли больше спокойствия в нашу игру, установили больше контроля, создали больше моментов.
Также я рад за Рандаля Коло-Муани. Мы играем как команда, мы все должны атаковать и все должны защищаться», – сказал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
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