Гиу забил самый быстрый дебютный гол в истории «Барселоны» и 3-й в истории Ла Лиги

Теги Барселона Атлетик Ла Лига рекорды Хорхе Галан Марк Гиу Футбол

Марк Гиу установил рекорд «Барселоны», забив «Атлетику».

Согласно подсчетам журналиста Алексиса Мартина-Тамайо, 17-летний нападающий забил спустя 34 секунды после выхода на поле, и это самый быстрый дебютный гол в Ла Лиге для игрока «блауграны», а также третий в истории лиги без учета клубной принадлежности (рекорд у Хорхе Галана – 29 секунд в 2009-м).

Также Гиу стал одним из восьми футболистов, забивших в дебютном матче в чемпионате Испании до 18-летия.

Победный гол на 35-й секунде дебютного матча за «Барсу» и слезы мамы на трибунах! Чудо 17-летнего Марка Гиу

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32 комментария

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Фанат Лионеля Месси
Ла Масия делает вещи:)
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gusilebedi
Ссылки в России на Твиттер в 2023 . Спасибо спортс.
+8
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QWertY
Когда у нашего Риала будут топовые воспитанники?
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Квадратное личико
Ответ Эрнандес Эрнандес
Как там Фати? 😆
2 гола в 5 играх за Брайтон забил. Вот только на этих выходных последний - в ворота Манчестер Сити на Этихаде. А что?
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Iamliam
Главное что очень важный гол забил! Надеемся не последний.
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Iamliam
Ответ Станислав Л
Самое смешное здесь - комментарий эрнандеса
Как и всегда)
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Станислав Л
Самое смешное здесь - комментарий эрнандеса
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Enejan
Ответ Blaumerc
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А хош онда
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Reims Start 2023
Ла Массия Сила 💪
Рад за Гиу, удачи и без травм.
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Tristan...
Ответ Эрнандес Эрнандес
Знаете, что самое смешное? Кулесы после первого матча предрекают игроку великую карьеру, а потом пытаются сплавить в какой-нибудь Брайтон 😆
Когда нибудь и у нашего Реала появится воспитанник, который выиграет ЗМ в составе Реала. Но это уже совсем другая история
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Станислав Л
Ответ Очки Дани Алвеса
Главное, чтобы его сейчас по пути Ансу Фати не повели
там травма виновата
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Очки Дани Алвеса
Главное, чтобы его сейчас по пути Ансу Фати не повели
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Tristan...
Ответ Эрнандес Эрнандес
А почему не в основе? Он же вроде сильный игрок 😆
Травмы и неправильное восстановление помешали ему раскрыться. Без всего этого, бегал бы в основе Барсы и устанавливал рекорды
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Tristan...
Ответ Эрнандес Эрнандес
Как там Фати? 😆
Разрывает сильнейшую лигу мира выходя на замену
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Каба
Ответ Iamliam
Не понимаю че вы ноете, видео можно легко найти на ютубе. Спортс не может постить некоторые видео, изза того что у них нет прав.
на что у них нет прав?) нет прав на свободное для всего мира видео?)
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Iamliam
Ответ gusilebedi
Ссылки в России на Твиттер в 2023 . Спасибо спортс.
Не понимаю че вы ноете, видео можно легко найти на ютубе.
Спортс не может постить некоторые видео, изза того что у них нет прав.
+1
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Рустам Хан
Думаю будущий игрок сборной Испании
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Blaumerc
Ответ Enejan
имен кроме своего Тимофей не слышал?
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Enejan
Ответ Blaumerc
enejan???
или тебя в честь чего назвали АбдуРахман
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Enejan
Ответ Blaumerc
enejan???
имен кроме своего Тимофей не слышал?
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Enejan
Ответ Blaumerc
enejan???
и ? в чём прикол твоего недоВопроса?
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Rus Donskoy
какой же он классный!
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Да Нет
красавец.
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Северный болельщик
Вспоминаю, сколько лет Смол раскачивался
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