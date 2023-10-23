Гиу забил самый быстрый дебютный гол в истории «Барселоны» и 3-й в истории Ла Лиги

Марк Гиу установил рекорд «Барселоны», забив «Атлетику».

Согласно подсчетам журналиста Алексиса Мартина-Тамайо, 17-летний нападающий забил спустя 34 секунды после выхода на поле, и это самый быстрый дебютный гол в для игрока «блауграны», а также третий в истории лиги без учета клубной принадлежности (рекорд у Хорхе Галана – 29 секунд в 2009-м).

Также Гиу стал одним из восьми футболистов, забивших в дебютном матче в чемпионате Испании до 18-летия.

Победный гол на 35-й секунде дебютного матча за «Барсу» и слезы мамы на трибунах! Чудо 17-летнего Марка Гиу

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline