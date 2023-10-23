17-летний Гиу о голе в дебютном матче за «Барсу»: «Не могу поверить – я всю жизнь работал, чтобы получить шанс. Нужно пользоваться работой Ла Масии в трудные времена, как сейчас»
17-летний форвард «Барселоны» Марк Гиу поделился эмоциями после дебюта.
Воспитанник каталонского клуба вышел на замену на 79-й минуте матча с «Атлетиком» и забил спустя 35 секунд. Его гол стал победным для «Барселоны» (1:0). Гию был признан лучшим игроком матча.
«Я не могу в это поверить, у меня дух захватывает. Наслаждаюсь моментом. Это невероятно. Я работал всю жизнь, чтобы получить свой шанс, и он у меня появился.
Жоау Феликс был с мячом, я увидел, что есть свободное пространство, он отдал его мне, и я вышел один на один с Унаи Симоном. Для меня большая честь забить вратарю его уровня. Хави сказал, что если я буду работать, у меня будут шансы.
Ла Масия действует. Выполняется огромная работа, и нужно пользоваться ей в трудные для клуба моменты, как сейчас.
Иньиго [Мартинес] сказал мне, что я сегодня не смогу заснуть, но должен насладиться этим. В академии все с нетерпением ждут попадания сюда», – сказал Гиу в эфире Esports 3.
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