17-летний Гиу о голе в дебютном матче за «Барсу»: «Не могу поверить – я всю жизнь работал, чтобы получить шанс. Нужно пользоваться работой Ла Масии в трудные времена, как сейчас»

17-летний форвард «Барселоны» Марк Гиу поделился эмоциями после дебюта.

Воспитанник каталонского клуба вышел на замену на 79-й минуте матча с « » и забил спустя 35 секунд. Его гол стал победным для «Барселоны» (1:0). Гию был признан лучшим игроком матча.

«Я не могу в это поверить, у меня дух захватывает. Наслаждаюсь моментом. Это невероятно. Я работал всю жизнь, чтобы получить свой шанс, и он у меня появился.

был с мячом, я увидел, что есть свободное пространство, он отдал его мне, и я вышел один на один с . Для меня большая честь забить вратарю его уровня. Хави сказал, что если я буду работать, у меня будут шансы.

Ла Масия действует. Выполняется огромная работа, и нужно пользоваться ей в трудные для клуба моменты, как сейчас.

[Мартинес] сказал мне, что я сегодня не смогу заснуть, но должен насладиться этим. В академии все с нетерпением ждут попадания сюда», – сказал Гиу в эфире Esports 3.

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