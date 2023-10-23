17-летний Гиу о голе в дебютном матче за «Барсу»: «Не могу поверить – я всю жизнь работал, чтобы получить шанс. Нужно пользоваться работой Ла Масии в трудные времена, как сейчас»

Теги Барселона Атлетик Хави Ла Лига Иньиго Мартинес Унаи Симон Жоау Феликс Марк Гиу Футбол

17-летний форвард «Барселоны» Марк Гиу поделился эмоциями после дебюта.

Воспитанник каталонского клуба вышел на замену на 79-й минуте матча с «Атлетиком» и забил спустя 35 секунд. Его гол стал победным для «Барселоны» (1:0). Гию был признан лучшим игроком матча.

«Я не могу в это поверить, у меня дух захватывает. Наслаждаюсь моментом. Это невероятно. Я работал всю жизнь, чтобы получить свой шанс, и он у меня появился.

Жоау Феликс был с мячом, я увидел, что есть свободное пространство, он отдал его мне, и я вышел один на один с Унаи Симоном. Для меня большая честь забить вратарю его уровня. Хави сказал, что если я буду работать, у меня будут шансы.

Ла Масия действует. Выполняется огромная работа, и нужно пользоваться ей в трудные для клуба моменты, как сейчас.

Иньиго [Мартинес] сказал мне, что я сегодня не смогу заснуть, но должен насладиться этим. В академии все с нетерпением ждут попадания сюда», – сказал Гиу в эфире Esports 3.

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10 комментариев

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Кирилл
Ответ войд
Глоры бчк этого бруска после гола называли уже будущим топом?)
Как раз таки вот такие «болельщики» что-то пишут о «будущем топе», а не болельщики Барселоны )

Кстати, как там у Реала с Кастильей дела ?)
Много играет своих воспитанников в основе ?)
+7
-4
+3
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Алмаз Байдолла
17 лет он работал что бы забить гол за барсу
+2
-1
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Bazilic
Ответ войд
Глоры бчк этого бруска после гола называли уже будущим топом?)
Ромка, твой потолок -это судить по голам?
+1
0
+1
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MESSIya
Ответ Роман
Ямал и данный персонаж забили всего по одному голу. Пока слишком рано их восхвалять. Да, своего рода достижение забить в 16-17 лет. Но судить их игру можно будет явно не по одному голу.
Ямал-Вингер, разве вингеров судят по голам?
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