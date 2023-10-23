Лаксальт намерен помочь «Динамо» получить третью звезду: «Уверен, при мне так и будет»

Диего Лаксальт надеется выиграть несколько титулов Мир РПЛ в составе «Динамо».

На прошлой неделе 30-летний защитник подписал новый контракт с «Динамо» до 2026 года с опцией продления еще на год.

«Завоюет ли «Динамо» при мне третью звезду на эмблеме? Безусловно! Уверен, что так и будет», – сказал .

За всю историю «Динамо» выигрывало чемпионат страны 11 раз. Для достижения третьей звезды московской команде необходимы еще четыре титула. Отметим, что последний раз « » становилось чемпионом в 1976 году.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline