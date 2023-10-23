Лаксальт намерен помочь «Динамо» получить третью звезду: «Уверен, при мне так и будет»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Диего Лаксальт Футбол

Диего Лаксальт надеется выиграть несколько титулов Мир РПЛ в составе «Динамо».

На прошлой неделе 30-летний защитник подписал новый контракт с «Динамо» до 2026 года с опцией продления еще на год.

«Завоюет ли «Динамо» при мне третью звезду на эмблеме? Безусловно! Уверен, что так и будет», – сказал Лаксальт.

За всю историю «Динамо» выигрывало чемпионат страны 11 раз. Для достижения третьей звезды московской команде необходимы еще четыре титула. Отметим, что последний раз «Динамо» становилось чемпионом в 1976 году.

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17 комментариев

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.ru
боюсь скорей Лаксальт старшим лейтенантом станет чем Динамо третью звезду получит...
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Edo Milanian
Фаджоли: я готов поспорить
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Caniball
Так если даже Динамо станет чемпионом в 24, 25 и 26 (3 года подряд) - то все равно 15 не наберется, а будет только 14.
Хотя Динамо гораздо ближе к юбилею: 50 лет не становились чемпионами, чем 3 раза подряд выиграть чемпионат.
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Dinamik1
Твои слова да богу в уши.
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Сергей Жарковский
Ответ .ru
боюсь скорей Лаксальт старшим лейтенантом станет чем Динамо третью звезду получит...
А это звучит - лейтенант Лаксальт.👍
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Доктор Верховцев
Ответ .ru
боюсь скорей Лаксальт старшим лейтенантом станет чем Динамо третью звезду получит...
Участковым
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Machine Head
Красавчик! Будет или не будет мы не знаем , но за то имеет такое желание большое спасибо !
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Andrey Yaroslavtsev
Играйте лучше, тов.Лаксальт.
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Hong Kil
Скорее снимут какую то ретро-шнягу к 50-летию последнего дно чемпионства.
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pavelrytov@icloud.com
Пусть таблетки выпьет
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