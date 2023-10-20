Лаксальт о продлении контракта с «Динамо»: «Нужно помочь команде. Я себя очень комфортно чувствую на поле – и не важно, в опорной зоне или на фланге защиты»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Диего Лаксальт Футбол

Диего Лаксальт высказался о продлении контракта с «Динамо».

— Я очень рад, что подписал новый контракт еще на два года. Для меня это очень хорошо, и сейчас нужно просто работать и помочь команде. Я очень хорошо себя здесь чувствую, поэтому мы вместе с «Динамо» приняли это решение.

— Что вам больше всего нравится в России в целом и в Москве в частности?

— Да все. Моя жена отлично себя здесь чувствует, ей нравится город, дочке нравится школа. Для меня это главное.

— Вы несколько последних игр пропустили из-за травмы. Удалось ли набрать форму?

— Я уже последние две недели тренировался с командой, так что готов к игре с «Локомотивом».

— В этом сезоне вы раскрылись в «Динамо» на новой позиции.

— Тренер попросил меня сыграть там, и, конечно, я согласился помочь команде. Я себя очень комфортно чувствую на поле – и не важно, в опорной зоне или на фланге защиты, – сказал защитник «Динамо».

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4 комментария

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Dinamik1
Пока лучший в Динамо.
+2
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verhowen
То что Лаксальт сказал, что он готов к игре с Локомотивом, уже вселяет уверенность перед игрой. Лаксальта очень не хватало, в последних неудачных играх.
Чавес пока что выглядит, на ступеньку ниже уровня игры Лаксальта.
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Ярослав Ставский
РПЛ календарь
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