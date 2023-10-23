Тухель о Кейне в «Баварии»: «Мы убедили покинуть Англию капитана сборной – этим можно гордиться. Игрок мирового уровня, весь потенциал Харри мы увидим, как только он почувствует себя здесь как дома»

Томас Тухель доволен адаптацией Харри Кейна в «Баварии».

«Он более чем талантлив, игрок мирового уровня. У него есть талант, способности, характер, индивидуальность, скромность, а также любовь и преданность игре. Мы убедили капитана сборной Англии покинуть родную страну, и я думаю, что мы можем этим гордиться. Это отличное подписание.

отлично начал, и он будет становиться еще лучше, тренируясь с нами, а потом приедет его семья. Как только он почувствует себя здесь как дома, мы увидим весь его потенциал.

Он оказывает огромное влияние, это нельзя недооценивать. На тренировках он выходит на поле первым и ведет себя раскрепощенно. У него такой характер, он любит тренироваться. И если ты такой великий игрок, то все, что ты делаешь, оказывает влияние.

За всем, что вы делаете в раздевалке, наблюдают: как вы себя ведете, насколько вы открыты, выходя на поле, как вы тренируетесь. Он все делает образцово, здорово, что он здесь», – сказал главный тренер «Баварии».

У Кейна 15 (10+5) очков в 11 матчах за «Баварию». Он лучший бомбардир и ассистент клуба в сезоне

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